Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato estradato in Italia dalle autorità belghe Sebastiano Signati, ex latitante di ‘Ndrangheta originario di San Luca (RC), condannato a 28 anni e 2 mesi di reclusione per traffico internazionale di sostanze stupefacenti e porto e detenzione abusiva di armi. L’uomo, già inserito fino al 2015 nell’elenco dei ricercati di massima pericolosità, è stato consegnato alle autorità italiane nella giornata di ieri, dopo una lunga detenzione in Belgio. La consegna è stata resa possibile grazie alla collaborazione tra le forze di polizia italiane e belghe, con il coordinamento dell’Unità I-CAN di Interpol.

L’estradizione di Sebastiano Signati: i dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la consegna all’Italia di Sebastiano Signati, nato a San Luca nel 1966, è avvenuta dopo una complessa attività di coordinamento internazionale. Signati era stato arrestato in Belgio nel novembre 2015 e da allora era detenuto nel paese europeo. L’uomo, ritenuto vicino alla potente famiglia Romeo “Staccu” di San Luca, era stato inserito tra i ricercati più pericolosi d’Italia per la sua attività criminale legata al traffico internazionale di droga e alla detenzione illegale di armi.

Un’operazione internazionale: il ruolo dell’Unità I-CAN e dei Carabinieri

La riuscita dell’estradizione è stata possibile grazie all’intervento dell’Unità I-CAN (Interpol Cooperation Against ‘Ndrangheta), struttura specializzata del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale. In stretta collaborazione con i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, l’Unità I-CAN ha avviato un’attività di raccordo con le autorità belghe, che ha permesso di assicurare l’esecuzione del provvedimento e il rientro in Italia del condannato.

La cattura e la detenzione in Belgio

La lunga latitanza di Sebastiano Signati si era conclusa nel novembre 2015, quando era stato individuato e arrestato in Belgio. Da allora, Signati aveva trascorso diversi anni in carcere nel paese europeo, in attesa che si completassero le procedure legali per la sua estradizione. Durante questo periodo, le autorità italiane hanno continuato a lavorare per ottenere la consegna del detenuto, considerato una figura di spicco della criminalità organizzata calabrese.

Le accuse e le condanne definitive

Signati dovrà scontare una pena definitiva di 28 anni e 2 mesi di reclusione, come stabilito da tre sentenze irrevocabili emesse dalla magistratura italiana. Le accuse a suo carico riguardano il traffico internazionale di sostanze stupefacenti e il porto e detenzione abusiva di armi, reati che lo hanno reso uno dei criminali più ricercati del paese. L’ordine di esecuzione della pena è stato notificato dai Carabinieri su mandato della Procura Generale della Repubblica di Reggio Calabria, diretta dal dott. G.D., Ufficio Esecuzioni Penali.

La consegna all’Italia e le procedure di rito

La consegna di Signati all’Italia è stata curata dal personale dell’Unità operativa ICAN, che ha scortato il condannato fino all’aeroporto di Roma Fiumicino. Qui, l’ex latitante è stato preso in carico dai Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria per le formalità di rito e l’avvio delle procedure previste dalla legge. L’operazione ha rappresentato un importante successo nella lotta contro la criminalità organizzata e il traffico internazionale di droga.

Il contesto: la ‘Ndrangheta e la famiglia Romeo “Staccu”

Sebastiano Signati è considerato un elemento di spicco della ‘Ndrangheta, in particolare per la sua vicinanza alla famiglia Romeo “Staccu” di San Luca. Questa cosca è nota per la sua influenza nel traffico di sostanze stupefacenti e per il controllo di numerose attività illecite sia in Italia che all’estero. L’arresto e l’estradizione di Signati rappresentano un duro colpo per la criminalità organizzata calabrese, che da anni opera su scala internazionale.

Le reazioni delle autorità

Le autorità italiane hanno espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale nella lotta contro la criminalità organizzata. La Direzione Centrale della Polizia Criminale e i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno evidenziato come l’operazione sia stata possibile grazie al lavoro congiunto delle forze di polizia italiane e belghe, nonché al supporto dell’Interpol.

Il futuro di Signati: carcere e giustizia

Con la sua consegna alle autorità italiane, Sebastiano Signati dovrà ora scontare la lunga pena inflitta dalla magistratura. La sua estradizione segna la fine di una lunga latitanza e rappresenta un segnale importante nella lotta contro la criminalità organizzata. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare la situazione e a lavorare per contrastare le attività illecite della ‘Ndrangheta.

Conclusioni: un successo nella lotta alla criminalità organizzata

L’estradizione di Sebastiano Signati dall’estero all’Italia è stata resa possibile grazie a un’efficace collaborazione tra le autorità italiane e belghe. L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia un criminale ritenuto pericoloso e di infliggere un duro colpo alla ‘Ndrangheta. La vicenda dimostra l’importanza della cooperazione internazionale e della determinazione delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico internazionale di droga e la detenzione illegale di armi.

Carabinieri