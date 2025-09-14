Chi è il matematico Piergiorgio Odifreddi criticato da Meloni e nella bufera per le parole sull'omicidio Kirk

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Una frase di Piergiorgio Odifreddi ha scatenato una pioggia di critiche, in particolare da parte della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della destra. Il matematico, in televisione, ha detto che “sparare a Martin Luther King e sparare a un Maga non è la stessa cosa”, riferendosi all’omicidio di Charlie Kirk, attivista vicino al movimento pro Trump.

Cosa ha detto Giorgia Meloni sulla frase di Odifreddi

Intervenendo all’interno della trasmissione L’Aria che Tira, Odifreddi ha detto: “Sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante Maga non è la stessa cosa”.

La frase è stata subito interrotta e contestata da tutti i presenti in studio, compreso il conduttore David Parenzo, perché percepita come una giustificazione della violenza politica.

ANSA

Il matematico Piergiorgio Odifreddi

Il matematico ha poi cercato di chiarire, spiegando che intendeva sottolineare la differenza tra chi predica la non violenza, come Martin Luther King, e chi alimenta divisioni e odio politico, come Kirk e l’universo MAGA.

L’accaduto non è passato inosservato neanche all’interno della politica con la presidente Giorgia Meloni che, intervenendo alla festa nazionale dell’Udc ha affermato: “Odifreddi ha detto che sparare a Martin Luther King e a un rappresentante di Maga non è la stessa cosa. Dobbiamo immaginare pene inferiori per chi spara a un esponente di destra?”.

Chi è Piergiorgio Odifreddi

Piergiorgio Odifreddi è una figura nota e controversa nel mondo della cultura italiana, spesso protagonista di dichiarazioni che fanno scatenare dibattiti e polemiche.

Nato a Cuneo nel 1950, è un matematico di formazione, logico e divulgatore scientifico e ha insegnato logica presso l’Università di Torino.

Alla carriera accademica ha affiancato la produzione saggistica con la pubblicazione di libri che spaziano dalla logica matematica all’ateismo militante, con titoli diventati veri e propri casi editoriali, come “Perché non possiamo essere cristiani (e meno che mai cattolici)”.

Odifreddi si è dichiarato ateo e ha accusato le religioni di essere fattori di violenza e oscurantismo. Le sue critiche a Benedetto XVI e a Papa Francesco hanno spesso suscitato dure reazioni da parte della Chiesa.

La carriera politica di Odifreddi

Il matematico si è sempre dichiarato progressista, con simpatie per la sinistra radicale. Antimilitarista, si è opposto alle guerre in Iraq e Afghanistan ed è critico nei confronti della politica estera americana. Diverse volte ha inoltre attaccato i governi italiani per, a suo parere, la sudditanza verso Washington e la Nato.

Alle elezioni europee del 2024 Odifreddi si è presentato come candidato nella lista Pace Terra Dignità, sostenuta da Michele Santoro e da diverse realtà della sinistra.

Nella circoscrizione nord-occidentale ha raccolto oltre 6.200 voti di preferenza, risultando il più sostenuto dopo Santoro, ma la lista non è riuscita a superare la soglia di sbarramento e quindi non ha ottenuto seggi.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, in occasione di un dibattito con l’economista Michele Boldrin, il matematico ha mantenuto una posizione equidistante, sottolineato come la permanenza della NATO, dopo la fine dell’Unione Sovietica, e la sua successiva espansione verso est rappresentassero, a suo giudizio, una “provocazione” per la Russia.