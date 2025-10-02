Chi è il trapper Daytona KK arrestato a Milano per spaccio, aveva oltre sei chili di droga con sé

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È stato arrestato Michele Corvino, 31 anni, noto nell’ambiente trap con il nome d’arte Daytona KK. Il cantante casertano è stato arrestato a Milano dalla polizia con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Tra auto, garage e abitazione, gli agenti hanno sequestrato oltre sei chili di droga, tra marijuana, hashish, cocaina e una particolare sostanza gommosa utilizzata come derivato della cannabis.

Trapper Daytona KK arrestato a Milano

Il fermo è avvenuto mercoledì 1 ottobre, attorno alle 13:00, in via Bolzano, zona Turro-viale Monza. I poliziotti hanno notato un’Audi bianca in sosta con due uomini a bordo. A insospettire gli agenti è stato il forte odore di hashish che proveniva dall’abitacolo.

Il controllo ha confermato i sospetti: nel bagagliaio erano nascosti circa 900 grammi di hashish, una sostanza da taglio e alcune centinaia di euro in contanti.

La droga a casa del trapper

La perquisizione si è poi estesa all’appartamento e al box del trapper, che da tempo vive a Milano. Qui gli agenti hanno trovato 2,8 chili di hashish, oltre 3 chili di marijuana, 8 grammi di cocaina e 212 grammi di wax, una variante resinosa della cannabis. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche più di 2.000 euro in contanti.

Chi è Daytona KK

Originario di Casal di Principe, Daytona KK porta tatuata la sua città d’origine sul petto, insieme al nome d’arte che campeggia anche sul volto con due lettere “K” impresse sulla guancia.

Conosciuto soprattutto per i singoli diffusi sulle piattaforme di streaming, quest’anno aveva pubblicato il suo primo album ufficiale, raccogliendo alcune decine di migliaia di ascolti. Su Instagram, il suo profilo conta oltre 54.000 follower.

Ultimamente per l’artista le cose sembravano andare bene. Così si legge nel suo ultimo post su Instagram: “Ringraziando dio ce l’ho fatta… Perché avrei potuto fare la fine di un altro! O mio dio quanto ca**o sto spingendo, quanta strada mi sto lasciando alle spalle”.

Il 31enne comparirà davanti al giudice per la convalida dell’arresto e sarà giudicato con rito direttissimo.

Spetterà al tribunale decidere l’eventuale misura cautelare da applicare, mentre l’inchiesta prosegue per chiarire l’origine della droga e l’eventuale rete di distribuzione.

Il mese scorso era stato arrestato un altro trapper, Baby Gang. Non molti giorni dopo, il giudice ha stabilito per lui gli arresti domiciliari in comunità per la disintossicazione.