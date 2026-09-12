Chi è il vescovo Guido Gallese che si è dimesso dopo le polemiche sulla Tesla e le spese super

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Il vescovo di Alessandria Guido Gallese ha lasciato il suo incarico dopo alcune polemiche che hanno riguardato la sua gestione della diocesi. Dal punto di vista mediatico hanno fatto scalpore anche alcune spese personali, tra cui l’acquisto di un’auto Tesla. Sembra però che le ragioni delle sue dimissioni fossero legate più a una questione politica all’interno della diocesi.

Si è dimesso il vescovo di Alessandria Guido Gallese

Papa Leone XIV ha accolto la rinuncia del vescovo di Alessandria Guido Gallese. La reggenza della diocesi è stata assegnata temporaneamente a Luigi Testore, vescovo di Acqui Terme.

Gallese era diventato vescovo nel 2012 e non ha subito alcuna misura disciplinare. Le sue dimissioni hanno portato alla sua riassegnazione: avrà il ruolo di assistente spirituale del Collegamento Nazionale Santuari.

ANSA

“A volte voler bene davvero a una comunità significa avere il coraggio e l’umiltà, quando si avverte una fatica comune, di fare un passo indietro per il bene di tutti” ha dichiarato Gallese.

La Tesla e la visita apostolica

Le dimissioni di Gallese arrivano dopo una lunga vicenda mediatica, che aveva portato diversi giornali a scandagliare le spese personali del vescovo.

Tra le altre, erano emersi l’acquisto di un’auto elettrica Tesla e una passione per il kitesurf che lo aveva portato a viaggiare anche in Sud America.

La pressione su Gallese è aumentata a gennaio, quando la Santa Sede ha inviato in visita apostolica il cardinale Giuseppe Bertello. Non un’indagine, ma comunque una sorveglianza in più sulle azioni di Gallese che potrebbe aver contribuito alle sue dimissioni.

Gallese potrebbe non essersi dimesso solo per un’auto

Diversi quotidiani, sia locali sia nazionali, tra cui Repubblica, hanno ricostruito che le spese di Gallese potrebbero non essere state la ragione principale che ha portato alla visita del cardinal Bertello e alle dimissioni del vescovo.

Gallese, negli ultimi anni, aveva imposto alcune riforme alla diocesi, per razionalizzare le risorse, adeguandole al calo dei fedeli e delle vocazioni.

Nel 2022 aveva ridotto da 7 a 4 le zone pastorali della diocesi e aveva accorpato diverse parrocchie. Decisioni che, sarebbero state prese in maniera centralistica, senza consultare il clero, che ne era rimasto particolarmente scontento, come riportato dal Corriere della Sera.

Altre inchieste hanno analizzato anche la gestione del patrimonio immobiliare della diocesi, ma non è chiaro se questo aspetto sia stato analizzato dal cardinal Bertello nella sua visita.