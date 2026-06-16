Chi è Irene Montero, eurodeputata che ha cantato a Trump gli auguri di compleanno definendolo "Mr Genocidio"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Tanti auguri Mr Trump, tanti auguri Mr Genocidio, tanti auguri a te”. È questa la frase cantata dall’eurodeputata della Sinistra Ue ed esponente di Podemos Irene Montero durante un intervento al Parlamento europeo di Strasburgo. Il dibattito in corso riguardava la crisi in Medio Oriente.

Irene Montero e gli “auguri” a Donald Trump

Rivolgendosi all’Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas, e commentando la tregua raggiunta tra Washington e Teheran (nonostante gli attacchi israeliani in Libano e Cisgiordiania), Montero ha attaccato: “Che cosa deve festeggiare l’Europa, signora Kallas? E lei? Deve festeggiare il compleanno del presidente Trump? Allora gli cantiamo una canzone”, ha affermato.

Poi ha intonato la canzoncina ironica rivolta al presidente americano Donald Trump.

Chi è Irene Montero

Irene Montero è una delle figure più note della sinistra radicale europea. Ex ministra per le Pari Opportunità in Spagna, è oggi eurodeputata eletta nelle file di Podemos e rappresenta uno dei volti più attivi della corrente progressista.

Nata a Madrid nel 1988, laureata in Psicologia, Montero ha iniziato presto il suo percorso politico nei movimenti studenteschi e sociali, fino a diventare una delle dirigenti di Podemos nella fase di espansione del partito.

Incarichi e attività politica

L’ascesa politica è stata rapida: prima deputata al Congresso spagnolo, poi ministra nel governo Sanchez e infine l’approdo al Parlamento europeo. I temi al centro della sua azione sono sempre i medesimi, in coerenza con le battaglie della sinistra: diritti civili, parità di genere, politiche redistributive e per l’accesso alla casa.

Durante il suo mandato da ministra in Spagna, Montero ha avuto un ruolo centrale nell’elaborazione di alcune delle riforme più discusse degli ultimi anni nel Paese, tra cui la legge sulla libertà sessuale nota come “solo sì è sì” e la normativa sui diritti delle persone transgender.

È, fra gli altri incarichi, vicepresidente della Commissione per i diritti delle donne e l’uguaglianza di genere.

Fra i suoi ultimi atti in Europa, la firma a una interrogazione parlamentare su Cuba per chiedere alla Commissione di condannare le sanzioni Usa e di attivare “lo strumento di lotta alla coercizione in risposta alla pressione economica e commerciale esercitata da Trump su Cuba”.