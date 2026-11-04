Chi è James Talarico, il Democratico che ha vinto in Texas alle Midterm 2026: dalla scuola alla sfida a Trump

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

“Abbiamo sconfitto Golia, abbiamo riconquistato il Texas”. Così James Talarico ha descritto la sua storica conquista di un seggio al Senato Usa per il Texas, Stato in cui un senatore Democratico non vinceva dal 1988. Per quasi quarant’anni, eleggere un “blu” era sembrata un’impresa impossibile. Ex insegnante e seminarista presbiteriano, il 37enne alle elezioni Midterm del 3 novembre 2026 ha sconfitto il repubblicano Ken Paxton, procuratore generale dello Stato e candidato sostenuto da Donald Trump.

Perché la vittoria di Talarico alle Midterm 2026 è storica

La vittoria di Talarico interrompe così un digiuno che durava dal 1988, quando il Democratico Lloyd Bentsen ottenne l’ultimo mandato senatoriale conquistato dal partito nella Lone Star State (“lo Stato della Stella Solitaria”), come viene chiamato il Texas. Per trovare un successo Dem in qualsiasi competizione elettorale statale bisognava invece tornare al 1994.

Talarico ha ottenuto il risultato puntando sul carovita, sulla lotta alla corruzione e su un messaggio politico che ha cercato di superare la tradizionale contrapposizione tra conservatori e progressisti. Una strategia riassunta nello slogan “Not left versus right, but top versus bottom”: non sinistra contro destra, ma chi sta in alto contro chi sta in basso.

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La portata dell’elezione di Talarico è restituita anche dal valore del Texas nell’ethos statunitense. Si tratta di uno Stato fortemente nazionalista, ma a modo suo: è l’unico esempio di territorio che predica un secessionismo perché “si sente più americano degli altri”. Il Pil texano è inoltre ai primi posti degli interi Stati Uniti e vi sono stanziati vari quartier generali degli apparati federali.

Chi è James Talarico: famiglia, studi e fede cristiana

Nato a Round Rock, in Texas, nel 1989, James Talarico è cresciuto in una famiglia nella quale la religione ha avuto un ruolo importante. Il nonno materno era un predicatore battista. Sua madre Tamara lo ha cresciuto inizialmente da sola, dopo aver lasciato il padre biologico del bambino. Successivamente ha sposato Mark Talarico, che ha adottato James.

Dopo gli studi all’Università del Texas ad Austin e ad Harvard, Talarico ha insegnato in una scuola media di San Antonio, frequentata soprattutto da ragazzi provenienti da famiglie con redditi modesti. L’esperienza scolastica ha influenzato il suo percorso politico, soprattutto sui temi dell’istruzione pubblica, della sanità e delle disuguaglianze economiche.

È inoltre un seminarista presbiteriano, con studi teologici temporaneamente sospesi durante la campagna elettorale. Si definisce un “cristiano progressista”, espressione che negli Stati Uniti indica un cristiano che interpreta la propria fede anche attraverso l’impegno per la giustizia sociale e i diritti civili.

La religione è diventata uno dei tratti distintivi dei suoi comizi. Talarico ha contestato il “christian nationalism”, il nazionalismo cristiano che associa l’identità americana a una particolare concezione religiosa e che, secondo lui, confonde fede e potere politico. Negli Usa la religione è da sempre religione civile, al servizio della nazione.

Dalla Camera del Texas alle Midterm: la carriera di Talarico

Talarico è entrato nella politica elettorale nel 2018, conquistando a 29 anni un seggio alla Texas House of Representatives, la Camera bassa del Parlamento statale. Il collegio comprendeva territori nei quali Donald Trump aveva prevalso alle presidenziali del 2016. La vittoria arrivò con un margine ristretto, dimostrando già allora la sua capacità di competere in aree non saldamente democratiche.

Durante i primi mandati ha lavorato anche con legislatori repubblicani su istruzione, assistenza sanitaria e sostegno alle famiglie. Tra le misure alle quali ha contribuito figurano interventi per il finanziamento delle scuole pubbliche e per contenere il costo dell’insulina. Con il successivo ridisegno dei collegi elettorali, Talarico si è ritrovato a rappresentare un territorio più progressista, assumendo posizioni più nette su alcuni temi sociali.

Nel 2026 ha deciso di puntare al Senato federale, superando alle primarie Dem, le elezioni interne al partito, la deputata Jasmine Crockett, molto più conosciuta a livello nazionale. È stato il primo passaggio di una campagna costruita per riportare i Democratici alla vittoria in Texas.

Come Talarico ha battuto Ken Paxton in Texas

La vittoria di Talarico è arrivata attraverso una strategia definita negli Stati Uniti big-tent politics: costruire una coalizione abbastanza ampia da includere elettori con sensibilità e appartenenze differenti. Invece di rivolgersi soltanto alla base Democratica, lo zoccolo duro dell’elettorato progressista, il candidato ha cercato il sostegno degli independents, gli elettori indipendenti, e di una parte dei repubblicani insoddisfatti.

Fondamentale è stato anche il tentativo di riconquistare gli “hispanic voters”, gli elettori di origine latinoamericana che nel 2024 avevano contribuito al successo di Trump. La campagna ha insistito soprattutto sui prezzi, sui salari e sulle conseguenze delle politiche migratorie. A favorire Talarico è stata anche la scelta dell’avversario. Ken Paxton aveva sconfitto alle primarie repubblicane il senatore uscente John Cornyn, dopo aver ottenuto l’appoggio di Trump.

Paxton arrivava però alle elezioni generali con un passato segnato da controversie giudiziarie e politiche. Nel 2023 era stato sottoposto a una procedura di impeachment, conclusa con l’assoluzione da parte del Senato statale. Altre vicende giudiziarie si erano chiuse senza condanne. Talarico ha fatto della corruzione politica uno dei principali temi della campagna, collegandola alle difficoltà economiche delle famiglie.

Elon Musk e i Super Pac: campagna elettorale da 500 milioni

La sfida texana è stata anche una delle più costose nella storia delle elezioni americane per il Senato. Secondo le stime della società AdImpact, la spesa pubblicitaria complessiva ha superato 500 milioni di dollari. Una parte considerevole dei finanziamenti repubblicani è arrivata da organizzazioni esterne alle campagne ufficiali. Tra i principali sostenitori economici dello schieramento di Paxton figura Elon Musk, che ha versato ingenti somme a comitati impegnati a sostenere il candidato repubblicano.

Negli Stati Uniti queste organizzazioni sono chiamate Super Pac, acronimo di Political Action Committee. Possono raccogliere contributi senza limiti da privati e aziende per finanziare iniziative elettorali indipendenti, ma non devono coordinare direttamente le proprie spese con le campagne dei candidati.

Talarico ha proposto di limitarne drasticamente il ruolo, accusando i grandi finanziatori di esercitare un’influenza eccessiva sulla politica. Anche la sua candidatura, tuttavia, ha beneficiato dell’attività di un Super Pac sostenuto dal miliardario Reid Hoffman. La contraddizione tra la critica ai grandi finanziamenti e il ricorso a strumenti analoghi è stata uno dei temi del confronto elettorale.

Talarico contro l’Ice: cosa vuole cambiare sull’immigrazione

Uno dei punti più discussi del programma di Talarico riguarda l’Ice (Immigration and Customs Enforcement), l’agenzia federale incaricata, tra le altre funzioni, dell’applicazione delle leggi sull’immigrazione all’interno degli Stati Uniti. Il Democratico ha accusato l’agenzia di operare con modalità che considera incompatibili con un adeguato controllo pubblico e ha chiesto una riforma delle procedure utilizzate dagli agenti.

Tra le proposte figurano il divieto di coprirsi il volto durante le operazioni, l’obbligo di indossare body cam, telecamere personali, e requisiti più rigorosi di formazione ed esperienza nelle forze dell’ordine. Talarico sostiene inoltre una “comprehensive immigration reform“, una riforma complessiva dell’immigrazione che affianchi la sicurezza delle frontiere a un percorso verso la cittadinanza per alcune persone prive di documenti.

Sul diritto d’asilo propone più giudici specializzati, per accelerare l’esame delle domande e distinguere le richieste fondate da quelle fraudolente. Non si tratta dunque di una proposta di abolizione dell’Ice, come è stato scritto da alcuni, ma di una revisione delle sue competenze e delle modalità operative.