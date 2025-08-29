Chi è Jim O’Neill nominato direttore della Sanità Usa da Trump: no vax e senza formazione medica

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un terremoto scuote la sanità americana. La Casa Bianca ha annunciato il licenziamento della direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc), Susan Monarez, e la nomina a direttore ad interim di Jim O’Neill, manager con un passato da investitore biotech e stretto collaboratore di Robert F. Kennedy Jr., ma privo di qualunque formazione medica. La vicenda segna un nuovo capitolo nello scontro tra scienza e politica sanitaria all’interno dell’amministrazione guidata da Donald Trump.

Chi è Jim O’Neill

O’Neill, classe 1968, non è un medico né uno scienziato. Come riporta ANSA, la sua carriera si è sviluppata nella Silicon Valley, dove ha lavorato come investitore per il miliardario repubblicano Peter Thiel, e solo brevemente come speechwriter per il Dipartimento della Salute durante l’amministrazione Bush.

Durante la pandemia di Covid-19 si era distinto per il sostegno a trattamenti non comprovati come ivermectina, idrossiclorochina e vitamina D, oltre a rilanciare teorie complottiste sui social, come l’idea che il nome “Covid” fosse stato scelto per nascondere “la vera origine del virus”.

ANSA

Donald Trump

Nonostante in passato si sia definito “pro-vax”, le sue posizioni restano lontane dal consenso scientifico.

La sua nomina ad interim è stata annunciata in un messaggio interno di Kennedy Jr. ai dipendenti dei Cdc, in cui si parlava della necessità di “ricostruire l’agenzia per riportarla a ciò che avrebbe sempre dovuto essere: custode della salute e della sicurezza degli americani”.

Il licenziamento di Susan Monarez

Susan Monarez, scienziata con lunga esperienza nella sanità pubblica, era stata scelta dopo che Trump aveva bloccato la nomina di Dave Weldon, ex deputato repubblicano e dichiarato no-vax.

Monarez, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata cacciata perché si è rifiutata di licenziare dirigenti contrari alla linea imposta dal gruppo di consulenti nominati da Kennedy Jr.

La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha confermato che Trump ha ordinato la sua rimozione: “Il presidente ha il diritto di farlo. Monarez non era allineata con la missione di rendere l’America di nuovo sana”.

I legali dell’ex direttrice hanno replicato accusando il segretario alla Salute di “usare la sanità pubblica come arma politica”, mettendo “a rischio milioni di vite americane”.

La crisi della Sanità Usa

La cacciata di Monarez e la nomina di O’Neill hanno spinto almeno quattro alti funzionari a dimettersi, tra cui Debra Houry, Chief Science and Medical Officer, e Demetre Daskalakis, responsabile del National Center for Immunization.

Le nuove linee di Kennedy Jr. hanno già portato a un taglio di 500 milioni di dollari ai vaccini a mRNA e a restrizioni per l’accesso a quelli contro il Covid-19, limitandolo ai soli cittadini con fragilità pregresse.

Molti esperti hanno lanciato l’allarme. Il chirurgo ed ex funzionario della sanità pubblica Atul Gawande ha chiesto: “Gli Usa sono rimasti senza professionisti sanitari con esperienza dimostrata?”.