Chi è Joe Kent capo del centro antiterrorismo Usa che si è dimesso per protesta per la guerra in Iran

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Il direttore del Centro Nazionale Antiterrorismo degli Usa Joe Kent si è dimesso dalla sua carica in polemica con gli attacchi statunitensi all’Iran e la guerra in Medio Oriente che ne è scaturita. Kent è trumpiano e appartenente all’ala estrema del Partito Repubblicano, due volte sconfitto alle elezioni per diventare parlamentare. Le sue dimissioni sono uno dei segnali di malcontento della base Maga per la guerra.

Le dimissioni di Joe Kent

Joe Kent, capo del Centro Nazionale Antiterrorismo statunitense dal 2025, si è dimesso dalla sua carica in polemica con le operazioni degli Usa in Iran che hanno dato il via alla guerra in corso in Medio Oriente.

Nella sua lettera di dimissioni, Kent afferma che l’Iran non fosse un pericolo imminente per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Kent sostiene inoltre che Israele abbia trascinato gli Usa in guerra.

ANSA

Kent non è un funzionario qualsiasi dell’amministrazione Trump. Si tratta di uno degli uomini più in vista nell’ala trumpiana del partito Repubblicano che non ha un posto al Congresso.

Chi è Joe Kent

Kent ha un passato nell’esercito statunitense. Ha operato con le forze speciali proprio in Medio Oriente. Dopo la morte della moglie in Siria, anche lei parte delle forze armate, in un attentato suicida, si è votato all’antiterrorismo.

Kent è legato agli ambienti della’estrema destra statunitense, tra cui anche i Proud Boys, gruppo estremista coinvolto nell’assalto al congresso del 6 gennaio 2021.

Si è candidato per due volte allo stesso seggio per la Camera dei Rappresentanti, nel 2022 e nel 2024, ma entrambe le volte è stato sconfitto. Nel 2025 Trump lo ha nominato a capo dell’Antiterrorismo.

I Maga contro la guerra

La defezione di Kent non è soltanto un’azione isolata di un membro dell’amministrazione scontento delle politiche della Casa Bianca all’estero, ma rappresenta un malcontento profondo all’interno della base di Trump, in particolare di quella Maga, la più estrema.

Durante la campagna elettorale, attraverso lo slogan America First, Trump ha promesso che avrebbe disimpegnato gli Stati Uniti dall’estero e dalle organizzazioni internazionali per ridirigere i fondi spesi verso difesa e soft power all’interno degli Usa.

La guerra in Iran è vista dalla base come una violazione diretta di questa promessa elettorale. In particolare, viene vista come un aiuto diretto a Israele, Stato al centro di molte teorie del complotto popolarissime tra i Maga.