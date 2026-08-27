Chi è John Ratcliffe capo della Cia volato a Mosca per avvertire Putin "di non attaccare la Nato"

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Il capo della Cia John Ratcliffe si è recato a Mosca, rimanendo nella capitale russa solo per poche ore. Avrebbe incontrato funzionari russi dei servizi di sicurezza, ma lo stesso Trump ha sminuito l’importanza della sua visita. Ratcliffe sarebbe andato in Russia per consegnare un messaggio degli Usa, che avverte Putin di non attaccare nessun Paese Nato.

La visita di John Ratcliffe a Mosca

Nella giornata del 26 agosto il direttore della Cia John Ratcliffe si è recato a Mosca, in Russia, rimanendovi per poche ore.

Il viaggio non è stato particolarmente segreto. Era possibile seguire l’aereo di Stato di Ratcliffe su tutti i principali siti di tracciamento pubblici.

ANSA

Il Wall Street Journal ha ricostruito, citando fonti proprie, che la visita era volta a recapitare un messaggio da parte degli Stati Uniti alla Russia. Gli Usa avrebbero intimato a Putin di non attaccare gli Stati della Nato, ribadendo l’impegno di Washington nell’alleanza.

Chi è John Ratcliffe

Ratcliffe è principalmente un politico, anche se ha iniziato la sua carriera da magistrato in Texas. È poi stato sindaco di Heath e deputato al Congresso degli Usa.

Durante la sua carriera si è però sempre occupato di servizi di intelligence. Lo stesso Trump, nel 2020, lo aveva nominato direttore dell’intelligence nazionale.

È diventato direttore della Cia durante il secondo mandato di Trump, nel 2025. La Cia è il servizio di intelligence degli Stati Uniti che si occupa dell’estero.

Perché gli Usa sono preoccupati che la Russia possa attaccare la Nato

Da diversi mesi i servizi di informazione statunitensi segnalano il rischio che la Russia attacchi, con incursioni di droni o con sabotaggi, i Paesi della Nato, l’alleanza difensiva che include quasi tutti i Paesi occidentali.

Putin vorrebbe destabilizzare l’alleanza perché sarebbe frustrato dalla mancanza di progressi in Ucraina, dove di fatto il fronte è fermo da anni.

Gli Usa temono un attacco russo in questo momento perché le scorte di armi statunitensi si sono molto ridotte a causa della guerra in Iran e gli investimenti europei sul riarmo non hanno ancora portato a un significativo aumento della capacità produttiva di armamenti negli altri Paesi Nato.