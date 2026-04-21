Chi è John Ternus, il nuovo Ceo di Apple che ha lavorato con Steve Jobs: sostituirà Tim Cook da settembre 2026

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

John Ternus sarà il nuovo Ceo di Apple e sostituirà Tim Cook, storico erede di Steve Jobs, alla guida dell’azienda. Ternus lavora da 25 anni in Apple ed è diventato nel tempo uno dei suoi ingegneri di riferimento per quanto riguarda l’hardware. Ha lavorato ai primi iPod, iPhone e iPad e più di recente è stato tra i promotori dei nuovi prodotti a prezzo ridotto, come il Macbook Neo o l’iPhone Air.

Chi è John Ternus, gli inizi del prossimo Ceo di Apple

John Ternus sarà il prossimo Ceo di Apple dopo le dimissioni di Tim Cook, che diventeranno esecutive in estate. Ternus ha 51 anni, è vicepresidente esecutivo di Apple e all’interno dell’azienda è tra i più stimati ingegneri hardware.

Ha iniziato proprio in questo dipartimento nel 2001, dopo essersi laureato all’università della Pennsylvania nel 1997 in ingegneria meccanica.

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È stato protagonista della svolta di Apple nei primi anni 2000, lavorando a prodotti iconici come gli iPod, gli iPhone e gli iPad.

La scalata ad Apple e il futuro da Ceo

Nel 2013, Ternus iniziò a farsi notare non solo come ingegnere ma anche come dirigente. Diventò il più importante progettista nella divisione hardware dietro soltanto a una figura storica e carismatica all’interno di Apple, Dan Riccio.

Lavorò per otto anni sotto Riccio, per poi prenderne il posto a capo della divisione hardware nel 2021. Diventò infatti vicepresidente esecutivo, rispondendo soltanto a Tim Cook.

Contribuì, negli anni successivi, alla più importante svolta recente per Apple: l’abbandono dei chip Intel in favore della serie M, prodotta in autonomia da Apple su architettura ARM.

Ternus è stato anche la mente dietro alla promozione dei primi prodotti Apple a costi ridotti dell’era recente: l’iPhone Air, con risultati limitati, e il Macbook Neo, che invece sta riscuotendo un grande successo commerciale.

Le sfide di Apple sotto la guida di Ternus

Ternus diventerà Ceo in una fase molto critica per Apple. L’azienda ha scelto di non investire nell’intelligenza artificiale quanto la concorrenza ed è rimasta molto indietro rispetto a Microsoft e Google su questa tecnologia.

Al contempo le campagne di assunzione delle aziende rivali, tra cui Meta, stanno “rubando” talenti ad Apple, proprio per metterli al lavoro sull’AI.

Ternus dovrà anche decidere cosa fare dell’Apple Vision Pro, il visore per la realtà aumentata di Apple, che non ha riscosso il successo sperato.