Chi è Julieta Makintach giudice del processo Maradona nello scandalo per il documentario segreto

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il processo per la morte di Diego Maradona è stato annullato a causa della giudice Julieta Makintach, coinvolta in un documentario non autorizzato sul caso. Figlia di un noto magistrato e sorella di un produttore televisivo, 47 anni, Makintach ha compromesso l’imparzialità del tribunale, portando alla sua ricusazione e alle dimissioni.

Chi è Julieta Makintach

La giudice Julieta Makintach, 47 anni, è finita sotto i riflettori dei media argentini, che cercano di fare luce sul suo coinvolgimento in un presunto documentario legato al processo per la morte di Diego Maradona.

Al centro delle indagini, oltre al suo ruolo istituzionale, vi sono anche i suoi legami familiari. È noto che Julieta è figlia del magistrato Juan Makintach, figura storica della giustizia argentina, e sorella dell’omonimo Juan Makintach, socio della casa di produzione Pegsa, sospettata di aver ideato il controverso progetto audiovisivo.

Fonte foto: ANSA

Julieta Makintach

Il documentario sul processo Maradona

Secondo il quotidiano Clarìn, tra i più importanti del Paese, la giudice – membro del tribunale di San Isidro – avrebbe compromesso il dibattimento, rischiando di invalidarlo.

Il documentario, stando alle ricostruzioni, avrebbe dovuto concentrarsi proprio su di lei e sul suo ruolo in quello che è considerato il processo più emblematico degli ultimi anni.

Oltre agli aspetti giudiziari, la testata argentina evidenzia anche il profilo mediatico della giudice, notando come Makintach amerebbe apparire sui social, dove pubblica scatti in costume, a volte posando in modo sensuale e studiato.

Il processo Maradona annullato

Il processo sulla morte di Diego Armando Maradona è stato dunque annullato dal Tribunale di San Isidro. Nello specifico, Lla presenza della magistrata nel filmato, con scene girate anche in aula e presunto accesso privilegiato alla produzione, ha sollevato dubbi sull’imparzialità del procedimento.

Di fronte alle critiche crescenti, Makintach si è dimessa in lacrime, sostenendo di non aver ricevuto compensi e di aver rilasciato solo un’intervista informale, smentita però dalla diffusione di una sceneggiatura dettagliata.

La morte di Diego Maradona

Era il 25 novembre 2020 quando Diego Armando Maradona morì, all’età di 60 anni, a causa di un edema polmonare acuto provocato da un’insufficienza cardiaca. Al momento della morte si trovava in una casa affittata a Tigre, dove viveva in condizioni di parziale isolamento rispetto ai familiari.

Il processo, in cui sono imputati sette medici accusati di negligenza per non aver evitato la morte del campione, dovrà ora ripartire da zero.