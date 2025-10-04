Chi è Kai Trump nipote di Donald che inguaia il presidente con la vendita delle felpe alla Casa Bianca
Kai Trump, chi è la nipote del Presidente Donald che ha lanciato una linea di felpe con video promozionale girato alla Casa Bianca
Kai Trump, giovanissima nipote del Presidente Donald, potrebbe causare dei guai al nonno. La 18enne ha lanciato una linea di felpe di lusso, per le quali i video promozionali sono stati girati nel giardino della Casa Bianca. Il Wall Street Journal ha parlato di conflitto di interesse, ma il portavoce della Casa Bianca ha immediatamente smentito.
La nipote di Donald Trump e la vendita di felpe di lusso
Possibili guai in vista per il Presidente degli Stati Uniti: lo ipotizza il Wall Street Journal. Infatti, la giovanissima nipote di Donald, la 18enne Kai Trump, ha creato il proprio marchio, che si occupa di vendita di felpe di lusso.
Fin qui nulla di strano, se non fosse che i video utilizzati con finalità promozionali ritraggono la giovane all’esterno della Casa Bianca.
Donald e Kai Trump
Nei video di promozione delle sue felpe, infatti, Kai Trump si mostra all’atto di scendere da un Air Force One nel prato della Casa Bianca.
Chi è Kai Trump
Oltre ad essere la nipote del Presidente Donald, Kai Trump (nome completo Kai Madison Trump) è una nota golfista, molto attiva sui social.
Nata il 12 maggio 2007, Kai è figlia di Donald Trump Jr. e Vanessa Haydon.
Attualmente frequenta l’Università di Miami, affiancando gli studi all’attività sportiva.
Tra i riconoscimenti ottenuti grazie al golf, la vittoria alla Women’s Club Championship del 2022 e il Ladies Club Championship del 2024 al Trump International Palm Beach.
Kai Trump è molto attiva sui social: ha un account TikTok che supera i 3 milioni di follower, in profilo Instagram da 1,8 milioni di seguaci. Su YouTube, invece, la seguono quasi 1,2 milioni di iscritti.
La giovane ha sostenuto il nonno nella sua ultima corsa alle presidenziali con un discorso alla Convention Repubblicana del 2024.
Per WSJ possibile conflitto di interesse: la smentita della Casa Bianca
I video promozionali in cui Kai Trump sponsorizza le proprie felpe hanno attirato l’attenzione del Wall Street Journal, che ha immediatamente ipotizzato un conflitto di interesse.
Tuttavia, la smentita da parte della Casa Bianca è già arrivata.
Secondo il portavoce di Donald Trump, non esiste un regolamento che impedisca di effettuare foto o riprese all’esterno della Casa Bianca. Inoltre, non ci sarebbe alcun “endorsement del governo su questo prodotto”, in riferimento alle felpe di lusso vendute dalla nipote del Presidente.