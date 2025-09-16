Chi è Katia Buchicchio, la vincitrice di Miss Italia 2025 è la prima che arriva dalla Basilicata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Katia Buchicchio è la vincitrice di Miss Italia 2025. La 18enne lucana è stata incoronata regina del concorso di bellezza dalla patron Patrizia Mirigliani e dalla presidente della giuria, Francesca Pascale, nella finale che si è tenuta lunedì sera a Porto San Giorgio, nelle Marche. Prima miss originaria della Basilicata, succede a Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio

Nella serata di ieri, lunedì 15 settembre, si è svolta la finale di Miss Italia 2025 al PalaSavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo.

A vincere l’86esima edizione dello storico concorso è stata Katia Buchicchio, arrivata alle finali con il titolo di Miss Basilicata.

La premiazione di Katia Buchicchio alla finale di Miss Italia 2025

Buchicchio è stata incoronata regina del concorso da Patrizia Mirigliani, figlia dello storico patron Enzo Mirigliani, e dalla presidente della giuria, Francesca Pascale.

Sul podio di Miss Italia 2025 anche Fanny Tardioli, Miss Umbria, e Asia Campanelli, Miss Marche. Buchicchio succede a Ofelia Passaponti, Miss Italia 2024.

L’evento, condotto da Nunzia Di Girolamo, ha visto salire sul palco 40 finaliste, selezionate tra le vincitrici dei titoli regionali e le partecipanti alle prefinali nazionali.

Chi è Katia Buchicchio

Katia Buchicchio ha 18 anni ed è di Anzi, piccolo paese in provincia di Potenza.

Alta 1,75, diplomata al liceo scientifico, ha iniziato gli studi universitari in campo medico: è iscritta al primo anno di Odontoiatria.

Coltiva l’arte del ricamo, una tradizione di famiglia trasmessa dalle sue nonne, come ha raccontato durante le fasi del concorso.

La prima Miss Italia della Basilicata

Katia Buchicchio è la prima Miss Italia proveniente dalla Basilicata.

Il Lazio con 13 miss è la regione che ha collezionato il maggior numero di titoli fino a oggi, seguito da Lombardia e Sicilia con 11 regine di bellezza.

Poi Veneto e Toscana con 6, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Calabria con 5, Marche e Campania con 4, Emilia-Romagna, Liguria, Sardegna, Umbria e Trentino Alto Adige con 2.

Infine Puglia, Abruzzo e ora Basilicata con una sola miss. Il titolo di Miss Italia non è mai stato vinto da ragazze provenienti dalle piccole Molise e Valle d’Aosta.