Chi è Kay La Ferrera vincitore di Tu sì que vales 2025, il mago di 10 anni conquista 100mila euro

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Vince Tu sì que vales il mago bambino Kay La Ferrera. Il giovane mago di dieci anni si è portato a casa il montepremi dell’ultima edizione, la dodicesima, della competizione. Kay stringe il trofeo e i 100mila euro grazie alla decisione dei giudici Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, ma a premiarlo è stato anche il pubblico, dal quale ha preso il 38,68% delle preferenze. La madre ha ritirato il premio al suo posto.

Kay La Ferrera vince Tu sì que vales 2025

È arrivata a conclusione anche l’ultima stagione di Tu sì que vales 2025. La 12esima edizione del talent show televisivo di Canale Cinque è stata conquistata da un giovanissimo mago.

Il vincitore è Kay La Ferrera e i suoi trucchi di magia. Il giovane mago, di appena 10 anni, è riuscito a conquistare i giudici e il pubblico. Fin dall’inizio ha convinto Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto, ma è piaciuto anche al pubblico che lo ha votato con la maggioranza delle preferenze.

Grazie al punteggio del 38,68%, numeri che lo hanno fatto emergere rispetto agli altri 15 finalisti in gara, si è portato a casa il montepremi da 100.000 euro. Sui social, come in molte altri finali di competizione, gli utenti si dividono tra chi acclama la giusta vittoria e chi avrebbe ferito un altro vincitore.

Non era presente sul palco

Il mago, proprio per la sua giovane età, non era presente sul palco al momento della premiazione. Kay La Ferrera infatti, a appena 10 anni, non ha potuto partecipare, dato che la finale si è conclusa intorno all’una di notte.

È presente sul palco in un modo diverso dal solito: attraverso un cartonato che lo ritrae sorridente e pronto a ricevere il suo meritato premio.

È stata la madre, salita sul palco accanto all’immagine del figlio, a ritirare il premio al suo posto. La donna ha ringraziato il pubblico e i giudici.

La passione per la magia

Durante la trasmissione Kay La Ferrera ha raccontato come si è avvicinato al mondo della magia. Il bambino prestigiatore è di Roma e ha iniziato a interessarsi al mondo della magia al compleanno di suo cugino.

Sarebbe stato lo zio a mostrargli alcuni trucchi, tanto da incuriosirlo e spingerlo a provare a esercitarsi in autonomia.

Intervistato prima della vittoria, dichiarava che se avesse vinto avrebbe usato il montepremi per ripagare la famiglia di tutti i sacrifici fatti per lui.