Chi è Kimi Antonelli, vincitore del GP di F1 in Cina e primo pilota italiano di Formula 1 a vincere da 20 anni

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Dopo vent’anni, un pilota italiano torna a trionfare in un Gran Premio di Formula 1. E, per un’incredibile ironia del destino, ci è riuscito un ragazzo che 20 anni li compie proprio quest’anno: Kimi Antonelli. Il gioiellino della Mercedes ha conquistato il GP di Cina, ottenendo la prima storica vittoria della sua carriera. Antonelli ha conquistato la gara davanti al compagno di squadra George Russell e alla Ferrari di Lewis Hamilton, completando una prestazione che lo proietta tra i protagonisti della nuova generazione del motorsport mondiale.

La vittoria al GP di Cina che riporta l’Italia sul podio

Il Gran Premio di Cina 2026 è stato il momento che ha consacrato definitivamente il talento del giovane pilota italiano. Partito dalla pole position, Antonelli ha condotto una gara solida e senza errori, riuscendo a difendere la leadership fino alla bandiera a scacchi e regalando alla Mercedes una doppietta con Russell secondo.

A soli 19 anni, il pilota bolognese è diventato uno dei vincitori più giovani nella storia della Formula 1, un risultato che conferma le aspettative che il paddock riponeva su di lui già da diverse stagioni.

ANSA

Chi è Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli è nato a Bologna nel 2006 ed è considerato uno dei talenti più promettenti delle due ruote a livello europeo.

Fin da giovanissimo si è messo in evidenza nel karting internazionale, categoria nella quale ha conquistato numerosi titoli e che rappresenta il primo passaggio nella carriera di molti piloti destinati alla Formula 1.

La sua crescita sportiva è stata seguita da vicino dalla Mercedes, che lo ha inserito nel proprio programma dedicato ai giovani piloti e lo ha accompagnato nelle categorie propedeutiche al grande salto mondiale.

Il debutto in Formula 1 è giunto nel 2025, quando la scuderia tedesca lo ha scelto come pilota titolare dopo l’addio di Lewis Hamilton.

Dalle categorie giovanili alla Formula 1

Prima di approdare nel Circus, Kimi Antonelli ha pavimentato mattonella dopo mattonella il proprio percorso vincendo diversi campionati nelle categorie junior.

Il pilota italiano si è presto distinto grazie a una guida aggressiva ma precisa, qualità che gli hanno permesso di attirare rapidamente l’attenzione delle scuderie di Formula 1.

La Mercedes ha deciso di accelerare la sua crescita inserendolo direttamente nel team principale, una scelta inizialmente considerata rischiosa ma che il trofeo cinese ha pienamente confermato.

Chi era stato l’ultimo pilota italiano a vincere un GP di F1

Prima dell’exploit di Kimi Antonelli, l’ultima vittoria italiana in Formula 1 risaliva a vent’anni (quasi) esatti fa.

Il 2 aprile 2006 fu Giancarlo Fisichella a trionfare nel Gran Premio della Malesia per la scuderia Renault.