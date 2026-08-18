Chi è Kristen Holmes giornalista della CNN accusata da Donald Trump di produrre fake news: "Stia zitta"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Donald Trump è tornato ad attaccare i giornalisti, nello specifico la giornalista Kristen Holmes. È accaduto alla Casa Bianca, dove il presidente degli Stati Uniti si è rivolto alla professionista definendola una che fa “fake news” e intimandole di stare zitta. Anche l’account social della Casa Bianca ha ripubblicato lo scambio tra Trump e Holmes commentando “una vergogna” e taggandola. La CNN ha difeso la propria giornalista, descrivendola come una delle più rispettate e competenti.

La Casa Bianca attacca Kristen Holmes

È diventato subito virale il video nel quale Donald Trump insulta la giornalista Kristen Holmes. Dietro lo scambio acceso c’è una domanda posta dalla giornalista nello Studio Ovale.

Holmes chiedeva a Trump di rispondere in merito alla riduzione delle esercitazioni militari con la Corea del Sud. Il presidente degli Stati Uniti, invece di rispondere nel merito, si è rivolto alla giornalista intimandole di fare silenzio.

Cosa c’è nel video?

Il video ripubblicato dalla stessa Casa Bianca e poi diventato virale vede Trump ripetere a Holmes: “Silenzio, silenzio, silenzio. Sei molto irrispettosa”. Le domanda per quale testata scriva e la giornalista gli risponde che lavora per la CNN.

A quel punto Trump si è alterato, come spesso accade quando viene nominata la CNN, e ha dichiarato a Holmes che crea notizie false: “Sei una persona rumorosa e chiassosa. Sei una notizia falsa. Stai zitta. Stai zitta. Sei una falsa giornalista e diffondi notizie false”.

Trump ha parlato tutto il tempo sopra la giornalista, che cercava di fargli una domanda. L’account ufficiale della Casa Bianca, che ha lo stesso modo di comunicare del presidente, ha ripubblicato il video accompagnandolo con un commento sui figli della giornalista, che in futuro si sarebbero vergognati ritrovando il video dello scambio nel quale la madre chiedeva a Trump di rispondere nel merito della dichiarazione del senatore. Ad accompagnare la pubblicazione del video una frase: “Una vergogna, un’umiliazione e un imbarazzo per la sua presunta professione”.

Chi è Kristen Holmes?

I giornalisti hanno difeso la collega, ricordando come sia una giornalista, una persona e una madre straordinaria. Holmes ha una laurea in scienze presso la Medill School della Northwestern University e un master presso la Graduate School of Journalism della Columbia University.

Sul sito web della Casa Bianca c’è una sezione dedicata ai “trasgressori dei media” e Kristen Holmes è stata inserita in questa lista. Si tratta di una lista nera con nomi, cognomi e titoli degli articoli, una sorta di vetrina del presidente degli Stati Uniti contro i giornalisti o i giornali che considera offensivi.

Trump contro le giornaliste

Non è la prima volta che Donald Trump attacca una giornalista, nello specifico una donna. I suoi sono insulti aggressivi, ma soprattutto sono spesso accusati di essere sessisti.

Una volta a una giornalista di Bloomberg ha detto: “Silenzio, maiala“, mentre un’altra della CNN è stata accusata di essere “corrotta”. Ancora, in un’altra occasione, aveva definito la moderatrice “disonesta o stupida”.

La CNN ha difeso la propria giornalista, ricordando come sia una delle più rispettate e competenti che si occupano della corrispondenza con la Casa Bianca. Lo ha fatto con una dichiarazione ufficiale nella quale dichiara il sostegno alla propria giornalista e respinge gli attacchi ricevuti con forza.