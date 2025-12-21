Chi è la criminologa Anna Vagli querelata da Stasi, scontro con Bugalalla per il cambio con Bruzzone a Ore 14

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

In questi giorni la criminologa Anna Vagli è al centro del dibattito. La 36enne ha preso il posto di Roberta Bruzzone ad Ore 14, l’approfondimento pomeridiano e serale di Rai 2 condotto da Milo Infante. Anna Vagli è stata denunciata per diffamazione da Alberto Stasi per un articolo scritto nel 2022. Ed è stata presa di mira da Bugalalla (al secolo Francesca Bugamelli), youtuber nota per i suoi approfondimenti a tema crime: la content creator accusa Anna Vagli di scarsa preparazione.

Alberto Stasi querela Anna Vagli

Anna Vagli, come detto, ha preso il posto di Roberta Bruzzone, che ha lasciato Ore 14 in polemica con Milo Infante. Bruzzone oggi alterna il suo impegno fra il format Oltre i fatti, trasmesso su YouTube, e interventi televisivi.

Alberto Stasi ha querelato Anna Vagli per un articolo pubblicato nel 2022 su una testata online. Nel testo intitolato “Perché Alberto Stasi è l’assassino di Chiara Poggi al di là di ogni ragionevole dubbio”, Vagli sosteneva che il possibile movente alla base dell’omicidio di Chiara Poggi potrebbe essere stata la scoperta di materiale pedopornografico nel computer di Stasi.

Nel 2014, tuttavia, in Cassazione era caduta ogni accusa relativamente a questa ipotesi di reato. Da qui la querela di Alberto Stasi ad Anna Vagli.

Bugalalla contro Anna Vagli

La content creator Francesca Bugamelli, alias Bugalalla, ha preso di mira la new entry di Ore 14 sui suoi canali social.

Bugamelli ha ottenuto una certa notorietà per lo scoop delle immagini di Andrea Sempio 19enne in via Pascoli, poche ore dopo l’omicidio di Garlasco.

Anna Vagli “è diventata criminologa proprio nella scuola privata della Bruzzone, che vi ricordo non è riconosciuta dal Miur, quindi non si tratta né di un titolo accademico valido né di un titolo di studio legalmente valido”, ha detto Bugalalla demolendo le credenziali professionali della criminologa.

“In questi giorni però è emerso un altro particolare legato alla mini-Bruzzone, un particolare molto interessante. Su X si è diffuso a macchia d’olio questo screenshot preso direttamente dalla pagina Instagram di Anna Vagli”, ha aggiunto mostrando un’immagine, ovvero un ritratto artistico della criminologa. “Potete vedere qui sotto… con il tago di Polina Krasavizza… E chi è Polina Crasavizza? È Paola Cappa. Non ci sono dubbi su questo, non è un fake, è proprio lei”.

Infine la stoccata finale, in cui Bugalalla ha citato il nome di un’altra nota criminologa televisiva, la 38enne Flaminia Bolzan che lei ritiene superiore ad Anna Vagli: “Ma Flaminia Bolzan vi faceva schifo? Cioè, la qualità vi fa ca*are?”.

Anna Vagli risponde a Francesca Bugamelli

La risposta di Anna Vagli a Bugalalla è arrivata via social. Nella sua replica al vetriolo, Anna Vagli ha citato il passato recente di Francesca Bugamelli, la quale ha ammesso di essersi spogliata su OnlyFans. E non solo: l’ha accostata ad Emme Team, realtà sulla quale Le Iene hanno investigato e che Roberta Bruzzone ha definito “gruppo di falsi investigatori”.

“Informate colei che faceva i film porno… oltre ad essere parte di Emme Team con truffe nel Cv, che il 22 gennaio ho l’esame di Stato per diventare Psicologa… concludendo il percorso magistrale e ABILITANTE… evidentemente mentre lei si giocava le nudità, io impiegavo il cervello per tagliare un traguardo dopo l’altro. Del resto, ognuno si gioca le carte che ha”.

“Ovviamente ho già una magistrale in Giurisprudenza (andatela a prendere a Pisa) e un numero di master di cui ho perso il conto. Ps: io ho lavorato anche su casi mediatici come consulente. E tu? Ah, di mediatico le foto di Dagospia!”, ha concluso Anna Vagli.

Chi è Anna Vagli

Anna Vagli è nata nel 1989 a Forte dei Marmi, è criminologa forense e profiler, nota al pubblico per consulenze in casi giudiziari mediatici e partecipazioni televisive e radiofoniche.

Fin da giovane appassionata di noir e cronaca nera, si è laureata in Giurisprudenza a Pisa e ha deciso di indirizzare la propria carriera verso la criminologia e l’investigazione.

A Roma ha conseguito certificazioni in Criminologia Investigativa, Scienze Forensi, Psicologia Investigativa, sopralluogo sulla scena del crimine e criminal profiling, completando con lode corsi di alta formazione tra il 2017 e il 2019 e partecipando a percorsi specialistici, tra cui la RA.SE.T. e la scuola Zincani.

Parallelamente ha coltivato la passione per la scrittura: dopo collaborazioni giornalistiche, nel 2020 si è iscritta all’Ordine dei Giornalisti. Nel 2021 ha concluso un percorso ad Harvard in neuroscienze applicate e sta completando una laurea magistrale abilitante in Psicologia cognitivo-comportamentale, con esame di Stato previsto per il 2026.