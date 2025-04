Chi è la partigiana Paola Del Din citata da Re Carlo III nel suo discorso alla Camera

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nel suo discorso alle Camere riunite, Re Carlo III ha celebrato l’amicizia tra Regno Unito e Italia con citazioni che spaziano da Dante a Giovanni Falcone. Un momento importante è stato il richiamo alla resistenza e alla partigiana Paola Del Din.

Il discorso di Re Carlo

Re Carlo III ha parlato davanti alle Camere riunite a Montecitorio, primo sovrano britannico a farlo nella storia della Repubblica. Ha aperto il suo intervento in italiano, ringraziando il presidente Mattarella, e con tono affettuoso ha scherzato sulla sua pronuncia della “lingua di Dante”.

Con parole di ammirazione, ha definito l’Italia “una delle gioie della mia vita”, ricordando le sue visite nel nostro Paese e sottolineando l’importanza dei legami tra i due Stati, “uniti nella difesa dei valori democratici”.

In foto Carlo III

Ha ricordato l’impegno comune in ambito NATO, l’accoglienza dei rifugiati ucraini e la necessità di non dare mai per scontata la pace. Ma il passaggio più ripreso è stato quello dedicato alla Resistenza italiana, quando ha evocato “l’eroismo della partigiana Paola Del Din”.

Chi è Paola Del Din: la storia

Paola Del Din, nata a Pieve di Cadore (Belluno) il 22 agosto 1923, è una delle ultime testimoni viventi della Resistenza italiana. Laureata in Lettere all’Università di Padova, fu travolta dagli eventi della guerra subito dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943. Decise di unirsi alla lotta partigiana insieme al fratello Renato, che perse la vita pochi mesi dopo in un’azione contro una caserma fascista a Tolmezzo. In suo onore, Paola scelse come nome di battaglia “Renata”.

Svolse missioni come staffetta e informatrice per la Resistenza veneta. Dopo essere riuscita a raggiungere gli Alleati a Firenze, trasportando importanti documenti, chiese di poter tornare al Nord occupato dai nazifascisti come paracadutista. La sua determinazione colpì i comandi britannici, che la addestrarono a San Vito dei Normanni. Divenne così la prima donna italiana a compiere un lancio di guerra, partecipando a undici voli militari.

Nel suo lancio in Friuli il 9 aprile 1945 si fratturò una caviglia, ma riuscì comunque a completare la missione, consegnando i documenti ai partigiani e attraversando le linee per coordinare l’avanzata alleata. Il suo contributo fu considerato eroico già all’epoca, ma è nel tempo che la sua figura è diventata un simbolo di sacrificio e resistenza.

Cosa ha fatto dopo la guerra

Terminato il conflitto, Paola Del Din vinse una borsa di studio e si trasferì negli Stati Uniti, dove conseguì un Master of Arts all’Università della Pennsylvania. Tornata in Italia, si dedicò all’insegnamento nelle scuole medie, continuando a testimoniare il valore della libertà e dell’impegno civile.

Nel 1957 le fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare, la più alta onorificenza italiana, con una motivazione che la descrive come una “bellissima figura di partigiana” capace di “assolvere con rara capacità e virile ardimento” i compiti affidatile. Nonostante l’età, non ha mai smesso di partecipare a cerimonie e iniziative legate alla memoria storica.

È stata presidente della Federazione Italiana Volontari della Libertà (FIVL) ed è tuttora considerata una figura simbolica della lotta contro il nazifascismo. Oggi, a 102 anni, Paola Del Din continua a essere un esempio di coraggio e dedizione alla libertà.