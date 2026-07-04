Chi è Lamin Saidilly, il 22enne che ha accoltellato un uomo senza motivo a Milano: era in città da 7 giorni

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Si chiama Lamin Saidilly il 22enne che ha aggredito senza motivo un 55enne, Gerardo P., in via Capecelatro in zona San Siro a Milano. Il giovane si trova ora in arresto per tentato omicidio. È nato in Italia, residente a Conegliano Veneto, e ha origini del Gambia. Era arrivato a Milano da una settimana, i suoi genitori hanno escluso che sia un soggetto con problemi psichici.

Chi è Lamin Saidilly

Emergono nuovi dettagli sull’aggressione avvenuta nella mattinata di sabato 4 luglio a Milano. Un uomo di 55 anni è stato colpito da una ventina di coltellate da un ragazzo di 22 anni che non conosceva e che avrebbe provato a ucciderlo senza un apparente motivo.

La vittima si trova ricoverato in gravissime condizioni, l’aggressore è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

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La ricostruzione

I fatti risalgono alla mattina del 4 luglio quando, poco dopo le 7.30, in via Capecelatro, a due passi dallo stadio San Siro, all’esterno del bar “La Giada” si è consumata una feroce aggressione, avvenuta senza motivo da parte di un 22enne ai danni di un 55enne.

Come ricostruito dal Corriere della Sera, l’aggressore sarebbe un ventiduenne nato in Italia ma di origini gambiane, di nome Lamin Saidilly. Questi, completamente vestito di nero e con il volto seminascosto da un cappuccio, avrebbe colpito improvvisamente Gerardo P. alla schiena con un coltello con una lama di sette centimetri. In seguito, avrebbe continuato il suo assalto con una ventina di coltellate anche su addome e torace.

La vittima, un 55enne incensurato residente nel quartiere Giambellino, che si trovava sul posto insieme al suo anziano padre, è stato soccorso dai sanitari di Areu e trasportato in gravi condizioni al Niguarda. Avrebbe un polmone collassato e gravi lesioni al fegato, la prognosi è riservata.

Chi è l’aggressore di uno sconosciuto a Milano

A sferrare le venti coltellate su uno sconosciuto e senza apparente motivo sarebbe stato dunque Lamin Saidilly. Come riporta il Corriere, il giovane sarebbe nato a Conegliano Veneto ma si sarebbe allontanato da casa una settimana. I genitori, sentiti dalla polizia, hanno detto di non aver avuto contatti con il ragazzo in questi giorni, di non sapere dove abbia dormito ma hanno escluso pregressi di problemi psichici.

Pochi istanti dopo l’aggressione, a fermarlo, è intervenuto Sobhi Rezk Azzam, muratore egiziano di 38 anni, da tre anni a Milano che si è mosso insieme a un connazionale: “Ci siamo buttati addosso all’aggressore, a terra era tutto pieno di sangue. Poi gli hanno tolto il coltello e lo abbiamo consegnato alla polizia”, ha raccontato al quotidiano.

Bloccato sul posto, Saidilly è stato portato in Questura ed è ora in arresto con l’accusa di tentato omicidio.