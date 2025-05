Chi è Laura Berlinguer sorella di Bianca ed ex moglie di Luca Telese e quel rapporto con Cossiga

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

In un’intervista, il giornalista Luca Telese ha parlato della sua ex moglie, Laura Berlinguer, e dei motivi della fine del matrimonio tra lo stesso e la sorella di Bianca, nonché figlia di Enrico. Genitori di un ragazzo nato nel 2006, a fare da Cupido tra i due fu Francesco Cossiga. Tra le cause della separazione, il giornalista indica la pandemia e alcuni lutti.

Laura Berlinguer e Luca Telese separati

Laura Berlinguer e Luca Telese non stanno più insieme. La coppia si era conosciuta nel 2003 e si era sposata qualche anno dopo ma, come confermato dal giornalista, ha scelto di separarsi. Oggi il direttore e conduttore tv ha un’altra compagna, Miriam, che lavora all’Enel.

Restii a parlare delle loro situazioni sentimentali, i due giornalisti si sono dunque lasciati ma, insieme, badano al loro unico figlio che Telese definisce “il frutto più bello della mia vita” ma che pare non abbia intenzione di seguire le orme dei genitori. Il ragazzo, nato nel 2006, si chiama come il nonno – Enrico – una scelta questa avallata dalla donna “solo perché il cognome sarebbe stato diverso da quello di suo padre”.

I motivi della fine del matrimonio

La confessione della rottura del matrimonio tra Telese e Berlinguer è arrivata in un’intervista che il primo ha rilasciato al Corriere della Sera. “Amore forte e passione per nostro figlio non sono bastate”, dice, amareggiato.

Il giornalista poi individua due grosse cause che hanno portato alla loro separazione. “Siamo stati vittime della pandemia, come tanti altri, più il peso di lutti non condivisi”, dice.

I due si sono sposati poco dopo la scomparsa del padre di Telese mentre, poco dopo, venne a mancare anche la madre della donna, Letizia.

Chi è Laura Berlinguer: dalla sorella Bianca al rapporto con Cossiga

Laura Berlinguer è nata il 6 maggio del 1970 ed è l’ultimogenita di Enrico Berlinguer e Letizia Laurenti. Oltre a Bianca, ha una sorella e un fratello. È cresciuta in Sardegna con la famiglia e fin dal 2001 è iscritta all’Ordine dei giornalisti del Lazio, come professionista. Si occupa prevalentemente di politica. Ha lavorato soprattutto a Mediaset per Studio Aperto e TgCom24.

Nel 2003 l’incontro con Luca Telese, prima collega nel programma “Cronache marziane” e poi divenuto suo marito nonché padre di suo figlio. I due si conobbero durante un’intervista a Francesco Cossiga, imparentato con Enrico, suo padre. “Pranzammo con lui e Cossiga disse: ‘Sposa Luca e io ti faccio da testimone’. E lei: ‘Francè, ma che sei pazzo? Per chi mi hai preso?’”, ricorda Telese. Al matrimonio dei due però Cossiga non c’era più.

L’unione della coppia – oggi separata – fu celebrata con gli amici stretti a Labico, nella campagna laziale.