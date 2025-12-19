Chi è Laura Casagrande, indagata per il caso Emanuela Orlandi: ricevette una telefonata dai presunti rapitori

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il nome della donna indagata per false dichiarazioni rese al pubblico ministero è Laura Casagrande. Lo apprende e riporta Il Messaggero, dopo le prime notizie sulla possibile svolta nella nuova inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Laura Casagrande, oggi 57enne, era una compagna della scuola di musica della ragazza scomparsa, anche se le due (allora) giovanissime frequentavano due corsi diversi.

Chi è Laura Casagrande

Quando Emanuela Orlandi scomparve nel nulla, Laura aveva la stessa età della compagna di scuola: 15 anni. Entrambe, infatti, frequentavano la scuola di musica T.L. Da Victoria.

Il pomeriggio del 22 giugno 1983 Laura vide Emanuela uscire dalla scuola, ma le due non fecero la stessa strada: Casagrande avrebbe dovuto fare un percorso diverso dalla compagna.

Il suo nome divenne altisonante l’8 luglio 1983, quasi un mese dopo la scomparsa di Emanuela, quando durante il pomeriggio il telefono di casa sua squillò. Dall’altra parte c’era un individuo con un accento mediorientale.

Era probabilmente la stessa voce dell’anonimo – divenuto poi noto alla stampa come l’Amerikano – che solamente il giorno prima aveva chiamato per l’ennesima volta gli Orlandi. La telefonata ricevuta da Laura Casagrande rafforzò l’ipotesi sul terrorismo internazionale.

La telefonata dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi

Intorno alle 15 dell’8 luglio 1983, come anticipato, tra le mura dei Casagrande squillò il telefono. A sollevare la cornetta fu la giovanissima Laura. Dall’altra parte sentì la voce di un uomo che parlava con l’accento mediorientale.

L’interlocutore misterioso parlò subito di Emanuela, rivendicanone il rapimento e parlando della liberazione di Alì Agca. La giovane Laura si spaventò e passò la cornetta alla madre.

Cosa dissero i presunti rapitori

Come si legge nel libro di Tommaso Nelli, Atto di dolore, il misterioso interlocutore riferì alla madre un messaggio che avrebbe dovuto inoltrare all’Ansa.

“Abbiamo prelevato la cittadina Orlandi Emanuela unicamente per la sua appartenenza allo Stato del Vaticano”, e a proposito della presunta organizzazione precisò che parlava a nome di persone che hanno interesse nella liberazione di Agca”, respingendo ogni accostamento al terrorismo.

La stessa voce riferì che Emanuela “attualmente non si trova in territorio italiano“. Nel messaggio che la donna avrebbe dovuto consegnare all’Ansa, infine, veniva imposta la data del 20 luglio come termine ultimo per porre in essere la trattativa: liberare Agca per restituire la libertà alla 15enne.