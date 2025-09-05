Chi è Leo Dell'Orco, compagno e braccio destro di Giorgio Armani: ruolo nella fondazione che guiderà l'impero

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Dopo la morte di Giorgio Armani, l’impero della moda Made in Italy passa alla fondazione che lo stilista aveva creato per garantirne la continuità. Al suo fianco, come da decenni, c’è Leo Dell’Orco, braccio destro e confidente, oggi chiamato a guidare insieme alla famiglia e ai collaboratori più fidati.

Come è suddiviso l’impero Armani

Il marchio Giorgio Armani è una realtà globale che conta 8.700 dipendenti e 650 negozi nel mondo. Accanto alla moda, l’impero comprende alberghi, ristoranti e locali, tra cui la storica Capannina di Forte dei Marmi, rilevata lo scorso agosto.

Nel 2024 l’azienda ha registrato 2,3 miliardi di ricavi e investimenti per 332 milioni, il doppio rispetto all’anno precedente.

Armani ha sempre mantenuto una gestione prudente e senza debiti. Alla fine del 2024 il gruppo disponeva di poco meno di 600 milioni di liquidità, che rappresentano una base solida per sostenere la crescita futura e gli investimenti dei prossimi anni.

Chi gestirà l’eredità dello stilista

La successione era stata pianificata già nel 2016 con la nascita della Fondazione Giorgio Armani. Alla guida ci sono Pantaleo “Leo” Dell’Orco, storico braccio destro del fondatore, e Irving Bellotti, amministratore delegato di Rothschild Italia. A loro si affianca il nipote Andrea Camerana, indicato come successore diretto.

La missione della fondazione è “assicurare l’attenzione all’innovazione, all’eccellenza, qualità e ricerca del prodotto”. È previsto un approccio cauto alle acquisizioni, con un livello di investimenti adeguato e una gestione finanziaria equilibrata. Non è consentita la distribuzione di utili: eventuali avanzi saranno reinvestiti nelle attività istituzionali del gruppo.

Chi è Leo Dell’Orco

Pantaleo “Leo” Dell’Orco, classe 1952, è nato a Bisceglie ed è cresciuto a Milano. A 24 anni lavorava in Snam quando incontrò per caso Giorgio Armani, che lo notò mentre passeggiava con il cane. Da allora iniziò a collaborare con lui, dapprima come modello e poi assumendo ruoli sempre più centrali.

Nel corso degli anni è diventato presidente dell’Olimpia Milano, squadra di basket che dal 2008 appartiene al gruppo Armani, e responsabile dello stile uomo. Nella sua autobiografia “Per amore”, Armani lo ha definito “la persona cui ho affidato i miei pensieri più privati, personali, di lavoro e non, che ha saputo tenere per sé con grande riserbo”.

Il loro sodalizio è durato oltre 45 anni. Dell’Orco ha raccontato che Armani non gli ha mai detto “bravo”, ma che dalle discussioni sono sempre nati stimoli e confronti costruttivi. In più occasioni è stato descritto come l’erede spirituale del lavoro di Armani sull’uomo, così come Silvana Armani lo è per la linea donna.