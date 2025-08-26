Chi è Lisa Cook ex governatrice della Fed licenziata da Trump, prima volta in 111 anni di storia

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sta facendo molto discutere il licenziamento di Lisa Cook, ormai ex governatrice della Fed, deciso dal presidente Usa Donald Trump. Si tratta della prima volta in 111 anni di storia che un capo della Casa Bianca interviene in maniera diretta per destituire un governatore della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti d’America.

Perché Lisa Cook è stata licenziata da Donald Trump

Lisa Cook è stata rimossa dall’incarico di governatrice della Fed con “effetto immediato“.

Il presidente Donald Trump ne ha ordinato “la rimozione dall’incarico nel Board dei governatori della Fed” a causa di presunte irregolarità su mutui ipotecari. Per il capo della Casa Bianca ci sarebbero “ragioni sufficienti” per ritenere che Lisa Cook abbia rilasciato false dichiarazioni, come affermato da Trump stesso in una lettera a lei indirizzata condivisa su Truth.

Bill Pulte, nominato da Trump all’agenzia che regola i colossi dei mutui Fannie Mae e Freddie Mac, la scorsa settimana aveva accusato Lisa Cook di aver dichiarato due residenze principali nel 2021 (una ad Ann Arbor nel Michigan e l’altra ad Atlanta) allo scopo di ottenere condizioni ipotecarie più vantaggiose.

Già nei giorni scorsi, il presidente degli Stati Uniti d’America aveva preannunciato la sua intenzione di rimuovere Cook dall’incarico di governatrice della Federal Reserve: “La licenzierò se non si dimetterà“.

La reazione di Lisa Cook alla decisione di Trump

La reazione non è tardata ad arrivare. In una nota inviata dal suo avvocato a diversi media americani dopo l’annuncio del suo licenziamento, Lisa Cook ha dichiarato: “Il presidente Trump ha invocato una ‘giusta causa’ per licenziarmi, quando non ce n’è alcuna per legge e non ha l’autorità per farlo“.

Cook ha poi aggiunto: “Non mi dimetterò e continuerò a servire l’economia americana come ho fatto dal 2022″.

Chi è Lisa Cook

Fino a poche ore fa, il nome di Lisa Cook era legato a un particolare record: nel 2022 è diventata la prima afroamericana a sedere nel Board of Governors della Federal Reserve.

Adesso, però, c’è un altro suo record (in questo caso negativo) a far discutere: il suo licenziamento deciso da Trump rappresenta il primo caso in cui un presidente degli Stati Uniti d’America interviene direttamente per destituire un governatore della Fed.