Chi è lo stregone Nana Kwaku Bonsam che vuole fermare Kane in Inghilterra-Ghana: le ustioni e il soprannome

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Lo stregone Nana Kwaku Bonsam ha dichiarato di voler fermare l’attaccante dell’Inghilterra Harry Kane che giocherà ai Mondiali di calcio contro il Ghana, Paese di provenienza dello sciamano. Bonsam era già stato protagonista di esternazioni di questo tipo nel 2014, quando prese di mira Cristiano Ronaldo, in occasione dei Mondiali in Brasile.

Le minacce di Nana Kwaku Bonsam a Kane

Nana Kwaku Bonsam, sciamano ghanese ha dichiarato di voler fermare Harry Kane, attaccante dell’Inghilterra, prima della partita di questa sera, proprio contro il Ghana.

“Sto lavorando su Harry Kane. Non gli auguro un infortunio grave. Sarà solo quanto basta per impedirgli di giocare bene contro il mio Paese” ha detto Bonsam.

ANSA

Kane è il giocatore più in forma della nazionale inglese. Nell’ultima stagione ha segnato in totale, tra campionato tedesco dove gioca con il Bayrern Monaco, coppa nazionale, Champions League e Supercoppa tedesca, 61 gol.

Nana Kwaku Bonsam, le ustioni e i Mondiali

Non è la prima volta che Bonsam interviene in favore del Ghana durante un Mondiale di Calcio. L’ultima occasione in cui lo stregone aveva raggiunto una fama internazionale era il 2014.

In quell’anno si intestò la causa dei problemi fisici che stavano assillando Cristiano Ronaldo, campione portoghese tra i giocatori più forti della storia, prima della manifestazione sportiva.

Bonsam, al secolo Stephen Osei Mensah, sarebbe diventato stregone dopo un incidente avvenuto nel 1992, quando aveva 19 anni. Un’esplosione di gas lo lasciò gravemente ferito con cicatrici profonde causate dalle scottature. Bonsam, tradotto letteralmente, significa “diavolo”.

Sciamani e stregoni in Ghana non sono una rarità

Non è raro che in Ghana diventino famose figure simili a quella di Bonsam. Il Paese è considerato uno dei più religiosi al mondo e se circa metà della popolazione crede in religioni istituzionali, come il cristianesimo o l’islam, l’altra metà pratica ancora il credo tradizionale spiritista locale.

Anche le credenze cristiane e islamiche convivono spesso al fianco queste pratiche tradizionali, sulle quali si basa la cultura della stregoneria.

Queste credenze sono così radicate che accusare qualcuno di stregoneria nefanda è considerato un reato nel Paese.