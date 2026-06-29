Chi è Lorenzo Pezzotti che ha insultato Matteo Salvini al Pride di Milano, il ministro lo querela

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Lorenzo Pezzotti, performer e art director del Botox Matinée, ha insultato Matteo Salvini dal carro del Pride di Milano il 27 giugno davanti a 350mila persone. Il ministro ha annunciato querela: “Ci vediamo in tribunale”. Il giorno dopo Pezzotti si è scusato, incolpando caldo, stanchezza e bevande alcoliche.

Chi ha insultato Matteo Salvini

Un’uscita dal carro del Pride di Milano che ha fatto il giro del web nel giro di poche ore, trasformandosi in un caso politico e giudiziario. Protagonista Lorenzo Pezzotti, performer e art director di Botox Matinée, uno degli eventi più esclusivi e trasgressivi della movida meneghina.

È lui che sabato 27 giugno, microfono in mano, ha lanciato accuse pesantissime contro il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini davanti a circa 350mila persone sfilate per le strade di Milano.

ANSA

Lorenzo Pezzotti, cosa ha detto

Figura molto nota nella scena LGBTQ+ milanese, Pezzotti è da anni il volto e la mente creativa del Botox Matinée, format di intrattenimento notturno queer che ha costruito nel tempo una comunità affiatata di appassionati.

Performer di professione, è abituato ai palchi e ai microfoni. Sabato sfilava sullo stesso carro della cantante Elodie e della sua compagna Franceska Nuredini, rendendo ancora più mediatica la scena.

Durante il corteo, partito da via Vittor Pisani e conclusosi all’Arco della Pace, Pezzotti si è lasciato andare a dichiarazioni molto forti nei confronti del leader della Lega, raccontando di averlo conosciuto a Ponte di Legno durante la festa della birra da lui presentata.

Pezzotti ha quindi affermato, in modo a dir poco dettagliato e colorito, che Salvini si sarebbe intrattenuto con alcune donne transgender nei bagni, praticando atti sessuali.

La querela annunciata e le scuse

Salvini ha risposto su Facebook con un post diretto: “Amico mio, potevi pensarci prima di urlare menzogne e insulti in mezzo a migliaia di persone. Ci vediamo in tribunale, magari insieme potremo aiutare qualche associazione di volontariato. Che ne pensate? P.S. Grazie ai tanti amici LGBT che, anche su questa pagina, mi hanno espresso la loro solidarietà e non si riconoscono in queste pagliacciate. Viva la libertà”.

Domenica 28 giugno, Pezzotti ha pubblicato nuove storie su Instagram con un tono decisamente diverso, chiedendo pubblicamente scusa e facendo marcia indietro rispetto a quanto dichiarato durante il Pride. “Il caldo, la stanchezza, il fatto di non aver dormito e lo spritz, che con 40 gradi probabilmente non andrebbe bevuto, mi hanno fatto perdere completamente il senso della ragione”.

Quindi ha cercato di rimediare: “Chiedo scusa a Salvini perché ho raccontato delle cose che non corrispondono alla verità. Sono cose senza senso, non mi spiego perché la mia testa ha fatto questo. Questa doveva essere una festa, una manifestazione di libertà e di gioia. Non ho dato un ottimo esempio”.