Chi è Louise Windsor, prediletta di Elisabetta e nipote di Carlo virale per la foto seduta a terra sul treno

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Nel Regno Unito non si fa che parlare di Louise Windsor, la prediletta della defunta Regina Elisabetta e nipote di Re Carlo. La ragazza 22enne è diventata virale perché è stata ripresa in una foto che la vede seduta a terra su un treno gremito di gente. Lady Louise ha deciso di spogliarsi dei suoi titoli reali per vivere una vita normale, tanto che si dice lavori nella mensa dell’università.

La nipote di Re Carlo e la foto sul treno

Una foto pubblicata in esclusiva dal Daily Mail ritrae la 17esima in linea di successione al trono attualmente affidato a Re Carlo mentre si trova seduta sul pavimento di un vagone del treno Great Western Railways delle 10.30, pieno di gente che va da Londra a Bristol.

La protagonista dello scatto è Lady Louise Windsor, figlia maggiore di Sofia di Edimburgo e del principe Edoardo, la nipote del Re, nonché si dice la “prediletta” della sua defunta madre, la regina Elisabetta.

Chi è Louise Windsor

La foto è subito diventata virale per aver ripreso la ragazza 22enne in vesti totalmente inconsuete. Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor – questo il suo nome completo – ha i capelli biondi legati in una coda di cavallo, indossa jeans chiari, ha le gambe incrociate mentre siede per terra e ha su di esse parto il computer portatile. Sembra, insomma, una normale studentessa, non un membro della famiglia Windsor.

Classe 2003, Louise è la figlia maggiore e unica figlia femmina del principe Edoardo, duca di Edimburgo, e di Sofia, duchessa di Edimburgo. Di lei si è sempre parlato poco proprio per la scelta sua e dei suoi genitori di concederle di vivere una vita lontano dai riflettori, quanto più normale possibile, tanto che, allo scoccare dei suoi 18 anni, la ragazza ha deciso di rinunciare ai suoi titoli reali, almeno per ora.

Era apparsa per la prima volta nel 2011 quando aveva nove anni e fu damigella d’onore alle nozze del principe William e di Kate Middleton. Da allora ha condotto una vita atipica per il suo lignaggio, spogliandosi dei vezzi reali, su suggerimento dei genitori, e rifiutandosi di usare il suo titolo di Sua Altezza Reale la Principessa Louise. In un’intervista, sua madre Sophie, parlando di lei e del fratello James, Conte di Wessex, aveva detto: “Cerchiamo di farli crescere con la consapevolezza che molto probabilmente dovranno lavorare per vivere. Per questo abbiamo deciso di non usare i titoli reali. Li hanno e possono decidere di usarli a partire dai 18 anni, ma penso che sia altamente improbabile”.

La reale anticonformista

Il fascino di Lady Louise aveva colpito anche i suoi avi più famosi. Voci da Buckingham Palace infatti riportano come, fin da bambina, fosse lei la nipote preferita del principe Filippo e della Regina. Louise è stata, tra l’altro, la prima della famiglia reale a nascere in un ospedale del Servizio Sanitario Nazionale. Sua madre entrò in travaglio con quattro settimane di anticipo mentre si trovava con il marito all’estero: rientrati in Inghilterra in fretta e furia, la donna fu portata al Frimley Park Hospital di Camberley, nel Surrey, in un ospedale generale dove nacque la piccola con un taglio cesareo d’urgenza, durato tre ore.

Oggi Louise è al terzo anno di Letteratura inglese all’Università di St Andrews, dopo aver studiato alla St George’s School e alla St Mary’s School di Ascot. È appassionata di teatro e una grande cavallerizza. Era con suo padre a cavallo durante le celebrazioni per il 90° compleanno della Regina nel 2016, guida anche le carrozze, oltre a essere una tiratrice provetta con la pistola. Non è da escludere che la giovane finisca per arruolarsi nell’esercito e per diventare un ufficiale, riuscendo così a diventare la prima donna reale a prestare servizio nelle Forze armate dai tempi della Regina.

Del suo presente si sa poco. Secondo fonti interne, lavora alla mensa del campus universitario, in precedenza ha lavorato anche – per circa 8 euro all’ora – in un centro di giardinaggio. Alla sua festa per i 21 anni è stata fotografata mentre ballava con il fidanzato Felix da Silva-Clamp. Anche lui, oltre allo studio, ha un lavoro part-time in una gelateria.