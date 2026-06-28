Chi è Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella disperso nel lago di Vico: insieme da 50 anni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Continuano senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L’uomo si trovava in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. Sul posto sono al lavoro i sommozzatori dei vigili del fuoco e i carabinieri, impegnati nelle ricerche e negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Chi è Luigi Cavallari

Luigi Cavallari è un ingegnere e docente universitario e una figura molto conosciuta nell’ambiente accademico abruzzese: ha insegnato Tecnologia alla facoltà di Architettura dell’Università degli Studi Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara.

Nel corso della sua attività universitaria ha ricoperto diversi incarichi di rilievo. È stato direttore del Dipartimento di Tecnologie dell’ambiente costruito dal 2002 al 2008 e presidente del corso di laurea in Ingegneria delle costruzioni tra il 2005 e il 2012.

Nella foto: Eugenia Roccella e Luigi Cavallari

Il matrimonio con Eugenia Roccella

Luigi Cavallari è sposato con la ministra Eugenia Roccella dal 1976. Lo scorso marzo la coppia ha celebrato le nozze d’oro, festeggiando cinquant’anni di matrimonio. Dal loro matrimonio sono nati due figli.

In un’intervista, la ministra Roccella aveva ricordato il primo incontro: “L’ho incontrato quando avevo 18 anni e da quel momento non ci siamo più lasciati. È l’amore della mia vita“.

Una vita lontana dai riflettori

Nonostante il ruolo pubblico della moglie, Luigi Cavallari ha sempre mantenuto uno stile di vita estremamente riservato. Non ha profili social e le sue apparizioni pubbliche sono state limitate a poche occasioni istituzionali.

La scomparsa nel lago di Vico

L’allarme è scattato nel pomeriggio di sabato 27 giugno, quando Cavallari durante una giornata trascorsa in barca con la moglie sul lago di Vico, si è immerso in acqua senza fare ritorno in superficie.

Da quel momento sono partite le operazioni di ricerca coordinate dai vigili del fuoco, con l’impiego dei sommozzatori, insieme ai carabinieri della compagnia di Ronciglione. Le ricerche si sono protratte per tutta la notte, fino alla giornata successiva.

É stata la ministra Eugenia Roccella a lanciare la richiesta di aiuto: per troppo tempo non ha visto riemergere il marito dalle acque del lago. Le ricerche proseguono anche nella giornata di domenica 28 giugno.