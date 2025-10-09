Chi è Luigi Lobuono candidato alle elezioni in Puglia per il centrodestra che convinse anche Berlusconi

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A novembre Luigi Lobuono sarà il candidato del centrodestra per le elezioni regionali in Puglia. Imprenditore barese legato all’editoria e già in corsa nel 2004 contro Emiliano per Bari, è stato presidente della Fiera del Levante (2001–2006). Candidato civico, è sostenuto da Forza Italia, FdI, Lega e altre formazioni.

Elezioni Puglia, il candidato del centrodestra

Luigi Lobuono è stato ufficializzato quale candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia per le elezioni del 23-24 novembre.

Dopo circa vent’anni, l’imprenditore ba­rese torna quindi in corsa: nel 2004 aveva sfidato Michele Emiliano per guidare il Comune di Bari. In questa tornata dovrà misurarsi invece con il candidato del centrosinistra Antonio Decaro.

Luigi Lobuono nel 2006 alla Fiera del Levante con il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano

Lobuono è stato indicato come candidato civico: non è un membro con tessera partitaria formale, ma sostenuto in particolare da Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega e Noi Moderati.

“Ringrazio i dirigenti nazionali e i segretari regionali dei partiti che mi hanno accordato la loro stima” ha dichiarato Lobuono. “Con il sostegno dei pugliesi daremo un futuro diverso alla nostra amata regione. Sono motivato e concentrato, pronto a battermi in una competizione tutt’altro che scontata, che mi stimola a dare tutto me stesso”.

Chi è Luigi Lobuono

Luigi Lobuono, nato nel 1955, proviene da una famiglia storicamente impegnata nella distribuzione di giornali. La sua impresa è infatti attiva nella distribuzione editoriale dal 1885: attualmente occupa circa 130 dipendenti e serve 900 edicole. Negli anni Duemila la sua famiglia, inoltre, ha avuto partecipazioni anche nel quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno.

Sposato con ha due figli, si è formato in istituti dei padri gesuiti a Bari ed è poi transitato al liceo scientifico Pascoli a Bologna. La sua particolarità è quella di essere piuttosto apprezzato anche dagli avversari: lo stesso rivale alle prossime elezioni, Antonio Decaro, ne ha parlato come “un galantuomo”.

La carriera politica

Negli anni 2000, come candidato del Polo delle Libertà, incentrò la sua campagna su rigenerazione urbana e ambiente, con lo slogan “un ambiente migliore” per Bari. Nelle elezioni di allora raccolse il 41,05 % dei voti, battuto da Michele Emiliano.

La sua candidatura del 2004 fu frutto di una lunga negoziazione interna al centrodestra: inizialmente favorito era Salvatore Tatarella, ma alla fine il sostegno si concentrò su di lui, nonostante l’iniziale riluttanza di Silvio Berlusconi.

Durante la gestione da presidente della Fiera del Levante (2001–2006), l’ente ha ospitato oltre 4.000 espositori e attirato circa 1,5 milioni di visitatori. Nel 2002, durante un’inaugurazione della Fiera, Silvio Berlusconi lo criticò per lo stato della sala Tridente; Lobuono rispose potenziando gli spazi, realizzando lo “Spazio 7” da 1.500 posti.