Chi è Marco Panzarasa, l'amico di Alberto Stasi che era già finito nelle indagini sul delitto di Garlasco

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il dna di Marco Panzarasa, amico di Alberto Stasi, sarà acquisito per il maxi incidente probatorio sul delitto di Garlasco. Oltre al suo, verranno acquisiti anche quello delle gemelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara Poggi, e quello degli amici di Marco Poggi e Andrea Sempio, Mattia Capra e Roberto Freddi, oltre a quello di un altro amico, Alessandro Biasibetti. Marco Panzarasa era già finito nelle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

La novità sul dna e il delitto di Garlasco

I dna delle sorelle gemelle Paola e Stefania Cappa (cugine di Chiara Poggi), di Marco Panzarasa (amico di Alberto Stasi), di Mattia Capra e Roberto Freddi (amici di Marco Poggi e Andrea Sempio) e di Alessandro Biasibetti (un altro amico) verranno acquisiti allo scopo di effettuare comparazioni genetiche per il maxi incidente probatorio relativo al delitto di Garlasco.

La gip Daniela Garlaschelli ha ammesso esclusivamente i quesiti sui profili genetici mentre ha escluso quelli sulle impronte presenti nella villetta dove fu uccisa Chiara Poggi.

Fonte foto: ANSA

Marco Panzarasa era il migliore amico di Alberto Stasi, in foto, all’epoca del delitto di Garlasco.

Chi è Marco Panzarasa

Il nome di Marco Panzarasa era già finito nelle indagini sul delitto di Garlasco. Fin dai giorni successivi all’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007, come riportato da La Stampa all’epoca Marco Panzarasa fu descritto da tutti come il “migliore amico” di Alberto Stasi.

I due sono stati compagni di classe al liceo scientifico Omodeo di Mortara, dove si sono diplomati nel 2002. Marco Panzarasa si è diplomato con il massimo dei voti (100 su 100), mentre Alberto con 94/100. Dopo la Maturità, all’università, le loro strade si sono separate: Alberto Stasi è andato a studiare Economia all’università Bocconi, mentre Marco Panzarasa ha scelto Giurisprudenza, dove si è laureato.

A metà luglio 2007 i due amici andarono in Inghilterra per un soggiorno studio finalizzato a perfezionare la lingua inglese, durante il quale furono anche raggiunti successivamente da Chiara Poggi.

Perché Marco Panzarasa era già finito nelle indagini sul delitto di Garlasco

Marco Panzarasa fu sentito dai carabinieri per la prima volta la sera dell’omicidio di Chiara Poggi, attorno alle ore 20. Fu interrogato poi diversi giorni dopo, al rientro da una vacanza in Spagna iniziata subito dopo i funerali della ragazza. Questo interrogatorio durò circa 5 ore.

Il giorno del delitto di Garlasco, a metà mattina Panzarasa era in Liguria. Poi è tornato a Garlasco. Analizzando i tabulati delle telefonate di Alberto Stasi a ritroso nel tempo, come riferito ancora all’epoca da La Stampa, i carabinieri verificarono che i contatti tra lui e Panzarasa erano molto frequenti: si sentivano anche 10-15 volte al giorno, più spesso di quanto Alberto non facesse con la sua fidanzata.

Come riportato da Il Giornale, nel processo finito con la condanna di Alberto Stasi il procuratore generale Laura Barbaini indicò lo stesso Stasi e gli amici Marco Panzarasa e Simone Piazzon come i terminali di un triangolo di comunicazioni anomale con Stasi iniziato due giorni prima del delitto di Garlasco.