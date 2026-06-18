Chi è Mario Calabresi autore del brano della Maturità 2026 più scelto dagli studenti, stupore del giornalista

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Classe 1970, figlio del commissario di polizia Luigi Calabresi ucciso nel 1972 a Milano, Mario Calabresi è un giornalista e scrittore tra i fondatori di Chora Media. Il suo nome è comparso tra le tracce della prova di italiano dell’Esame di Maturità 2026, con un riferimento a un brano del suo libro Svegliarsi all’alba, “un libro sulla fatica”, secondo l’autore.

Chi è Mario Calabresi

Mario Calabresi è uno dei giornalisti e autori italiani più conosciuti. Il suo nome è legato indissolubilmente alla storia del padre, il commissario di polizia Luigi Calabresi che nel 1972 fu ucciso a Milano dai militanti di Lotta Continua.

Dopo aver conseguito la laurea in Storia presso l’Università degli Studi di Milano, ha completato il Master in Giornalismo presso l’Istituto Carlo De Martino e ha mosso i suoi primi passi nella stampa nel 1998 con l’Ansa, dove ha lavorato come cronista parlamentare.

ANSA

Dal 2009 al 2015 è stato direttore del quotidiano torinese La Stampa mentre dal 2016 al 2019 ha ricoperto lo stesso ruolo per il quotidiano Repubblica.

Oggi è tra i fondatori di Chora Media, la realtà editoriale dedicata ai podcast tra le più apprezzate in Italia.

Il brano di Calabresi nella Maturità 2026

Come anticipato, giovedì 18 giugno il suo nome è comparso tra le tracce della prima prova di italiano dell’Esame di Maturità 2026. Nella Tipologia C che alla candidata o al candidato richiedeva una “riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo (Attualità)” era riportato un brano del suo romanzo Svegliarsi all’alba.

Il libro, pubblicato nel 2025 da Mondadori e inserito nella collana Strade Blu, “racconta storie di chi si alza all’alba, di chi non si risparmia anche fisicamente”, spiega l’autore a Radio24, quindi è “un libro sulla fatica“.

La battuta delle figlie

Intervistato da Radio24, come riporta anche Open, Mario Calabresi ha raccontato che una volta scoperte le tracce dell’Esame di Maturità 2026 le sue figlie gli avrebbero scritto: “Meno male che non è uscita l’anno scorso questa traccia!”.

Le figlie, infatti, hanno conseguito il loro diploma nel 2025. Calabresi ha accolto con entusiasmo la notizia del brano del suo romanzo tra le tracce della prima prova, e sui social ha scritto: “Si chiude un cerchio perché è un libro nato proprio da un dialogo con un gruppo di studenti che stavano per fare la maturità”, ai quali avrebbe detto “vi auguro di fare fatica”.

La fatica, in questo caso, è da intendersi come “motore per realizzare sogni e progetti”.