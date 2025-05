Chi è Mark Sinner, il fratello di Jannik nato in Russia e adottato dai genitori del tennista

Per Jannik Sinner la famiglia è tutto. Viene prima di qualsiasi cosa, anche del tennis. Il campione di San Candido ha sempre sottolineato di essere attaccatissimo ai genitori Hanspeter e Siglinde. Ha inoltre un grande rapporto con il fratello Mark. Quest’ultimo ha origini russe ed è stato adottato dai Sinner quando aveva 9 mesi, nel 1999, due anni prima che nascesse Jannik.

Mark Sinner , il rapporto con il fratello Jannik

Mark Sinner è nato in Russia nel 1998, a Rostov sul Don. A 9 mesi è stato adottato dai Sinner. Oggi è istruttore dei Vigili del Fuoco a Vilpiano, frazione di Terlano, comune in provincia di Bolzano.

Tra Mark e il tennista c’è un legame solido. “Il rapporto con Jannik è normale, immagino come quello della maggior parte dei fratelli. Capitava che litigassimo chiaramente, ma facevamo pace subito”, ha dichiarato mesi fa in un’intervista Mark.

Fonte foto: ANSA Jannik Sinner

“Giocavamo a tennis – ha aggiunto -, io ci provavo almeno. Per qualche anno sono riuscito a tenergli testa, poi lui ha spiccato il volo ed era impossibile anche solo scambiarci. In campo, come fuori, lui è sempre stato un ragazzo molto calmo. Come mamma e papà del resto”.

E ancora: “Sono felice dei risultati che Jannik sta ottenendo, lo seguo tutti i giorni. Ma io ho la mia vita ed è rimasta uguale a prima. La popolarità non ci ha affatto cambiato”.

Mark ha spiegato inoltre di essere ormai abituato a non vedere Jannik in casa, sottolineando però che “quando torna è bellissimo”. Come passano assieme il tempo libero? Facendo delle passeggiate in montagna, con gli amici d’infanzia e con la gente del posto.

“E quando possiamo giochiamo anche a golf. Ogni settimana dell’anno è impegnato tra allenamenti e tornei, perciò cerchiamo di tenerci aggiornati al telefono quasi quotidianamente”, ha raccontato ancora Mark.

La battuta di Sinner dopo la finale con Alcaraz: “Mio fratello è a Imola”

Quando riesce mark segue in trasferta il numero uno del tennis mondiale. Non era però in tribuna a vedere la finale del Master 1000 di Roma 2025 che ha visto fronteggiarsi Jannik e Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo ha avuto la meglio. A fine match, Sinner si è congratulato con l’avversario parlando anche di suo fratello Mark.

“Un grazie speciale a mio fratello che piuttosto che essere qua è a Imola a vedere la Formula 1“, ha dichiarato Sinner con tono goliardico, facendo ridere tutto lo stadio. Anche papà Hanspeter e mamma Siglinde si sono fatti una risata, prontamente colta dalla regia televisiva.

Chi sono Hanspeter e Siglinde, i genitori ‘alternativi’ di Sinner

Il padre e la madre di Sinner sono un modello alternativo di genitori nel mondo dello sport. Spesso si vedono figure genitoriali di giovani sportivi di successo invadenti e desiderosi di avere popolarità di riflesso. Hanspeter e Siglinde sono il contrario.

Nelle rare occasioni in cui vengono ripresi si mostrano sobri ed educati, mai un gesto fuori posto. Proprio come Jannik. Nonostante il figlio sia uno degli sportivi più pagati del pianeta, continuano a lavorare nel rifugio di famiglia in Alto Adige.