Chi è Mia Bintou Diop vicepresidente della Regione Toscana, studentessa 23enne sorpresa nella giunta Giani

A soli 23 anni Mia Bintou Diop è la più giovane vicepresidente della Regione Toscana. Originaria del Senegal, vive a Livorno ed è studentessa di Scienze Politiche. Sui social si presenta come “creator digitale”, e proprio la comunicazione è sempre stata il suo lavoro: in passato ha messo le sue competenze al servizio degli eventi di Elly Schlein e di Luca Salvetti. La sua nuova carica nella giunta bis di Eugenio Giani rappresenta “un segnale di rinnovamento”, come commenta Emiliano Fossi della segreteria regionale del Partito Democratico.

Chi è Mia Bintou Diop

Classe 2002, Mia Bintou Diop è nata da genitori senegalesi. Suo padre – scrive La Nazione – è una personalità molto nota nella comunità senegalese di Livorno.

Studentessa di Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Pisa, Mia Bintou Diop si presenta su Facebook come creator digitale.

Nella sua biografia leggiamo: “Ho 23 anni, vado fiera del mio accento livornese, sono ottimista, credo nell’attivismo e nelle idee”.

Nel 2019 è entrata nel Partito Democratico a sostegno del candidato sindaco Luca Salvetti. Ha messo le sue competenze nella comunicazione al servizio di Elly Schlein per l’organizzazione degli eventi. Così Mia è entrata definitivamente nel direttivo nazionale del Pd.

Dal Parlamento degli Studenti alla Regione Toscana

La sua carriera politica è iniziata quando è entrata a far parte del Parlamento degli Studenti. Oggi è responsabile associazionismo dei Giovani Democratici della Toscana, responsabile dell’esecutivo della Federazione toscana Degli Studenti e membro della sezione di Livorno dei Giovani Democratici.

Fa parte, inoltre, della conferenza delle donne del Pd. Il 10 novembre 2025 il suo nome è stato svelato per il ruolo di vicepresidente della giunta di Eugenio Giani per la Regione Toscana: nella storia della Regione, Mia Bintou Diop è la più giovane a ricoprire la carica.

Il messaggio di Emiliano Fossi

Emiliano Fossi, segretario regionale del Partito Democratico, considera la carica di vicepresidente di Mia Bintou Diop “un profilo di innovazione che si commenta da solo e che incarna perfettamente il nuovo corso”.

La rivelazione del suo nome “è stato un jolly di questo pomeriggio”, riferisce Fossi secondo La Nazione, e aggiunge che la nomina della 23enne “è quello che volevamo”.