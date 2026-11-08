Chi è Michal Oksinski ritenuto l'attentatore di Cracovia, in casa trovati morti i genitori e la sorella

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sarebbe Michal Oksinki, 24enne ultranazionalista, l’autore dell’attentato nel centro di Cracovia, che ha causato nove morti e 16 feriti. In seguito alla strage, le forze dell’ordine hanno trovato nella casa dove viveva con la famiglia, a circa due ore dalla città polacca, i corpi senza vita dei genitori e della sorella. Secondo le ultime informazioni emerse sulla sua identità, era in possesso di porto d’armi e socio di un poligono di tiro insieme al padre.

I corpi dei familiari trovati dopo l’attentato a Cracovia

Oksinki si trova al momento piantonato in ospedale dopo essere stato colpito gravemente dagli agenti che hanno risposto al fuoco.

Prima di sparare all’impazzata dal finestrino dell’auto per le strade affollate di Cracovia, ha ucciso il padre di 53 anni, la madre, 52 anni, e la sorella, 20 anni. I cadaveri sono stati trovati con ferite da arma da fuoco nell’abitazione del comune di Ostrowiec Swietokrzyski dove viveva la famiglia, durante blitz successivo all’attentato degli agenti dell’antiterrorismo

ANSA

Il porto d’armi

Dall’abitazione e dall’auto dell’attentatore le autorità hanno sequestrato una notevole quantità di munizioni e numerose armi.

Da quanto riportato, il padre possedeva dieci armi da fuoco e il figlio almeno quattro, portate con sé nella Subaru nera dalla quale ha esploso i colpi.

Il 24enne era in possesso di un regolare porto d’armi ed era socio di un poligono di tiro insieme al papà, con cui andava a sparare.

“Spesso la domenica, mentre mi davo da fare in cucina, vedevo un signore, un padre con suo figlio, salire in macchina, vestiti in mimetica, entrambi in mimetica, con delle borse al seguito, ma non avrei mai immaginato che in quelle borse potesse esserci, presumibilmente, qualche arma”, ha raccontato un vicino della famiglia all’emittente polacca Tvn24.

“Non avevo il minimo sospetto che il mio vicino di casa potesse rivelarsi un aguzzino, un assassino. Non avevo alcun sospetto del genere”, ha aggiunto.

Chi è Michal Oksinki

Secondo quanto ricostruito dai media polacchi, Michal Oksinki avrebbe studiato in un istituto professionale per diventare meccanico e di lavoro farebbe il tornitore.

Gli ex compagni di scuola lo hanno descritto come un tipo “tranquillo” ma poco socievole. Secondo alcune testimonianze diffuse dalla radio locale Eska, sembra che durante le lezioni disegnasse spesso persone impiccate o armate in un attacco.

Nella conferenza stampa convocata in seguito all’attentato, il ministro degli Interni polacco Marcin Kierwinski ha dichiarato che dalle prime indagini, in corso di accertamento, il 24enne sarebbe profilato come “un ultra-nazionalista” ispirato da “ideologie di estrema destra”.