Chi è Michela Vittoria Brambilla, deputata nel mirino di Report: Dudù, gli agnelli e il legame con Berlusconi

Michela Vittoria Brambilla esulta. La sua proposta di legge per l’inasprimento delle pene contro chi maltratta gli animali è stata approvata dal parlamento e a breve diventerà attuativa. L’attivista e deputata torna quindi alla ribalta delle cronache del Bel Paese, dopo esserci finita anche pochi mesi fa per un servizio di Report. In passato è inoltre stata protagonista di più iniziative assieme a Silvio Berlusconi. Fu lei regalargli Dudù, il maltese che il cav portava con sé anche in tv.

Michele Vittora Brambilla nel mirino di Report

Nei mesi scorsi Report ha puntato i riflettori su Leidaa, l’associazione in difesa degli animali di Michela Brambilla. Il 23 febbraio 2025 la trasmissione Rai riferiva che l’attivista commerciava gamberetti e salmone, attraverso l’azienda Prime group, società che ha anche avuto problemi con la giustizia per il mancato versamento dell’Iva di oltre 1 milione di euro.

Il tribunale di Lecco alla fine ha deciso di non procedere nei confronti di Michela Brambilla per l’integrale estinzione dei debiti tributari. Report sostenne inoltre che dalla società uscivano varie spese, come l’auto blu per la parlamentare, il giardiniere, la “segreteria politica”, fatture pagate all’hotel Principe di Savoia e alla società My star, di proprietà della suocera di Brambilla, Flora Sartori, per delle consulenze.

Quando Brambilla regalò Dudù a Berlusconi

Michela Brambilla finì al centro della cronaca anche quando Silvio Berlusconi, con il quale ha condiviso un forte legame di amicizia oltreché un intenso rapporto professionale, iniziò ad apparire in pubblico con un maltese chiamato Dudù.

“Ho regalato io Dudù al presidente”, diceva la deputata nel 2013. “Era gennaio dell’anno scorso, in piena campagna elettorale, e Francesca Pascale mi chiese un cucciolo. La cagnolina di amici dell’hinterland milanese ne aveva giusto tre di 55 giorni, l’età in cui possono essere staccati dalla mamma”.

Brambilla dichiarò anche che il nome Dudù fu scelto dalla Pascale, allora compagna del cav: “All’inizio ne aveva in mente altri, tra cui Gennaro mi pare. Poi optò per uno corto”.

Fonte foto: Getty Images Silvio Berlusconi e Dudù

“All’inizio – raccontò sempre l’attivista – Berlusconi non la prese bene: per il presidente fu una sorpresa, capita spesso quando in una casa arriva un cucciolo che il capofamiglia sia scettico. Ma in poche ore Dudù ha preso il controllo della casa”.

La storia degli agnelli ospitati ad Arcore

Un’altra vicenda che vide protagonisti Berlusconi e Brambilla fu quella degli agnelli ospitati ad Arcore nell’aprile 2017. Fu allora che avvenne la svolta animalista definitiva dell’ex premier.

A un certo punto, sul prato di villa San Martino apparvero due agnelline di qualche settimana. Altre due arrivarono poco dopo, assieme a un quinto animale, di appena dieci giorni, che venne allattato con il biberon.

Tutti gli esemplari furono adottati dal fondatore di Forza Italia. Furono salvati da morte certa. L’ex premier volle aderire alla campagna pasquale della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente: “A Pasqua scegli la vita, scegli veg”. A lanciare l’appello fu proprio l’on. Brambilla.

Gli agnellini accolti da Berlusconi erano destinati a diventare un pranzo di Pasqua. “Togliere la vita a questi piccoli – affermava Brambilla – è quanto di più lontano si possa immaginare dallo spirito di una festa che celebra la resurrezione e la vita. Fortunatamente la consapevolezza dell’opinione pubblica è aumentata e le preferenze degli italiani stanno cambiando di conseguenza”.

“Finché correrà il rischio di finire nel piatto anche un solo agnello, non verrà meno il nostro impegno, per sensibilizzare e persuadere. Un grande paese civile come l’Italia deve distinguersi per il modo in cui tutela e rispetta tutti gli animali. Ed è quindi ora di dire basta con questa intollerabile strage degli agnelli”, concluse l’attivista.