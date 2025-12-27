Chi è Mohammad Hannoun presidente dei Palestinesi in Italia, arrestato e ritenuto il vertice italiano di Hamas

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Mohammad Hannoun era considerato uno dei principali referenti della comunità palestinese in Italia. Presidente di alcune tra le più note associazioni pro-Palestina, negli anni aveva costruito una rete di relazioni istituzionali, partecipando a incontri pubblici, manifestazioni e conferenze anche in sedi parlamentari. Il suo nome è al centro di una vasta indagine antiterrorismo che ha portato al suo arresto con l’accusa di essere il presunto vertice italiano di Hamas e di averne finanziato direttamente le attività.

Chi è Mohammad Hannoun

Mohammad Hannoun è stato arrestato nell’ambito di un’operazione eseguita dalla Digos della Polizia di Stato e dalla Guardia Finanza, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova.

In totale sono state arrestate nove persone e sequestrati beni e disponibilità finanziarie per oltre otto milioni di euro.

ANSA Khaled Meshaal, uno dei leader di Hamas, con cui avrebbe collaborato Mohammed Hannoun

Architetto palestinese residente a Genova, Mohammad Hannoun è stato per anni il presidente dell’Associazione Benefica di Solidarietà con il Popolo Palestinese (Abspp).

È il fondatore dell’Associazione dei Palestinesi in Italia (Api) e della rete Europeans for Al-Quds.

Attraverso queste strutture, ha promosso campagne di raccolta fondi ufficialmente destinate ad aiuti umanitari per la popolazione di Gaza.

Nel corso del tempo, Mohammad Hannoun ha avuto contatti diretti con esponenti politici italiani di diversi schieramenti ed è stato invitato più volte in sedi istituzionali.

Nel 2022, ha partecipato a una conferenza stampa alla Camera dei deputati come presidente di Europeans for Al-Quds.

Invece, nel febbraio 2024, era tornato a Montecitorio per presentare un rapporto sui diritti umani in Palestina.

L’indagine e le accuse della Procura

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, come riportato da La Repubblica, l’indagine nascerebbe dall’analisi di numerose segnalazioni di operazioni finanziarie sospette.

Da lì si sarebbe sviluppato un lavoro articolato fatto di intercettazioni, monitoraggi dei flussi di denaro, acquisizioni documentali anche sotto copertura e cooperazione giudiziaria internazionale, in particolare con Paesi Bassi e altre autorità europee tramite Eurojust.

La Procura nazionale antiterrorismo contesterebbe a Mohammad Hannoun di aver diretto per oltre vent’anni un sistema strutturato di raccolta fondi che, sebbene presentato come caritativo, avrebbe dirottato oltre il 70% delle somme verso Hamas o enti ritenuti direttamente collegati all’organizzazione.

A lui verrebbero attribuiti trasferimenti per oltre 7,2 milioni di euro, soprattutto dopo il 7 ottobre 2023.

Secondo l’ipotesi accusatoria, Mohammad Hannoun sarebbe stato “il vertice del comparto estero di Hamas e il capo della cellula italiana”, affiancato da altri indagati con ruoli operativi nella gestione delle sedi territoriali, nella propaganda e nel trasferimento dei fondi.

Le relazioni con i leader di Hamas

Come riporta La Repubblica, sarebbero note le relazioni di Mohammad Hannoun con i leader di Hamas, tra cui Ismail Haniyeh e Khaled Meshaal.

Sarebbe stato fotografato con loro in più occasioni.

Sulle accuse di finanziare Hamas tramite le molteplici attività umanitarie pro-Gaza, Mohammad Hannoun ha scritto un post sui social il 6 dicembre definendole “campagne diffamatorie e calunniose lanciate dal governo israeliano contro di lui”.

La sua onlus è bandita da Israele sin dal 2002.

Il foglio di via dalla questura di Milano

Mohammad Hannoun aveva parlato anche del massacro del 7 ottobre in un’intervista su Rai3 ricordata da La Repubblica.

In quell’occasione, lo definì un “gesto di autodifesa” sottolineando come i militanti di Hamas fossero “i nostri partigiani”.

Il 13 ottobre l’imam del Centro islamico di Genova attaccò in un video, poi rimosso, il governo italiano e gli Stati Uniti “colpevoli di aver sostenuto lo Stato ebraico”.

Mohammad Hannoun era stato sanzionato due volte dal Dipartimento del Tesoro statunitense come possibile collaboratore di Hamas in Europa.

Il 18 dicembre aveva ricevuto un foglio di via dalla questura di Milano.