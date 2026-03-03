Chi è Mojtaba Khamenei successore del padre in Iran come Guida Suprema, è il primo non ayatollah del Paese

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Sarà Mojtaba Khamenei la nuova Guida Suprema dell’Iran, succedendo al padre ucciso nell’attacco a Teheran. Il figlio secondogenito di Ali Khamenei è stato nominato al vertice della Repubblica islamica dall’Assemblea degli esperti del regime teocratico, nonostante la ritrosia dello stesso ayatollah nei confronti di una discendenza dinastica.

La nomina della nuova Guida Suprema dell’Iran

Mojtaba era stato dato in primo momento per morto nel raid che ha ucciso Ali Khamenei durante l’attacco mirato in Iran, ma è stato eletto come nuova Guida Suprema dall’Assemblea degli esperti che si è riunita online dopo il bombardamento contro la sede di Qom.

Una scelta maturata in un’atmosfera di forte tensione che sarebbe stata caldeggiata dal Corpo dei Guardiani della rivoluzione islamica, con i quali avrebbe dei forti legami, così come con i vertici dei Basij, la forza paramilitare dei Pasdaran.

Il successore di Ali Khamenei

Oltre a tenere le fila delle finanze del padre, il 56enne è considerato da diverso tempo il figlio più influente dell’Ayatollah Ali Khamenei,

Secondo quanto riferito dall’emittente Iran international, Mojtaba era stato già individuato segretamente come successore della Guida suprema.

Nel 2005 avrebbe sostenuto l’ex presidente Mahmud Ahmadinejad alle elezioni, per poi essere decisivo per la sua vittoria nel 2009.

Chi è Mojtaba Khamenei

Nato nella città di Mashhad nel settembre 1969, Mojtaba Khamenei ha prestato servizio nella guerra Iran-Iraq dal 1987 al 1988 e nel 1999 ha continuato gli studi a Qom fino a diventare chierico.

Secondo un’inchiesta di Bloomberg, sarebbe a capo di un impero immobiliare globale, con proprietà del valore di oltre 100 milioni di sterline soltanto nel Regno Unito.

Tra le più famose risulta una villa a Londra sulla cosiddetta “Billionaire’s Row”, The Bishops Avenue, acquistata nel 2014 per 33,7 milioni di sterline.

Ma tra i possedimenti riconducibili alla nuova Guida suprema, acquistati tramite un sistema di scatole cinesi e prestanome, figurano hotel di lusso a Francoforte e Maiorca, una villa nel “Beverly Hills di Dubai” e beni in precedenza attribuiti a lui a Toronto e Parigi.

Nonostante le sanzioni del 2019 contro Mojtaba da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il secondogenito di Khamenei non ha avuto difficoltà a espandere negli anni la sua rete di affari.

Un impero che sarebbe stato finanziato grazie a vendite di petrolio iraniano con capitali confluiti su conti in banche britanniche, svizzere, del Liechtenstein e degli Emirati Arabi Uniti, attraverso società fantasma registrate a Saint Kitts and Nevis e nell’Isola di Man.