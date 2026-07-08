Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata la convocazione nella Nazionale Italiana Over 45 di Maxi Basket a segnare un importante traguardo per l’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Nicola Argenziano, in servizio presso la Divisione Polizia Anticrimine – Sezione Analisi della Criminalità. Il riconoscimento, avvenuto nel pomeriggio di lunedì, è stato sottolineato dalle congratulazioni ufficiali del Questore della Provincia di Padova, Marco Odorisio, che ha voluto celebrare il risultato raggiunto dal poliziotto, sottolineando il valore che l’impegno sportivo rappresenta anche per l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.

Le congratulazioni del Questore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore della Provincia di Padova ha espresso personalmente le proprie congratulazioni all’Assistente Capo Coordinatore Nicola Argenziano. Il poliziotto, attivo nella Divisione Polizia Anticrimine – Sezione Analisi della Criminalità, si è distinto non solo per la sua attività professionale, ma anche per il prestigioso traguardo sportivo raggiunto grazie alla convocazione nella Nazionale Italiana Over 45 di Maxi Basket.

Una carriera sportiva di oltre trent’anni

L’Assistente Capo Coordinatore Argenziano vanta un’esperienza di oltre trenta anni nell’attività cestistica a livello agonistico. Ancora oggi è impegnato nel campionato di Divisione Regionale 2 del Veneto con la Nuova Pallacanestro Dese. La sua dedizione e il suo talento sono stati riconosciuti dallo staff tecnico della Nazionale, guidato dal Commissario Tecnico Vincenzo Ritacca e dai tecnici Spisni e Bovo, che lo hanno selezionato dopo la partecipazione a tre raduni ufficiali svoltisi nel corso dell’anno a Bologna.

La convocazione nella Nazionale Italiana Over 45

La selezione di Argenziano gli ha permesso di prendere parte al XIII Campionato Europeo FIMBA (Federazione Internazionale Maxi Basket), una manifestazione internazionale di grande prestigio che riunisce le rappresentative Over 40 dei diversi Paesi. Queste squadre sono composte sia da atleti ancora in attività che da ex giocatori con esperienze ai massimi livelli del basket nazionale.

Un percorso brillante fino ai quarti di finale

Con la maglia della Nazionale Italiana Over 45, Argenziano ha contribuito in modo significativo al percorso della squadra. Il team italiano ha raggiunto i quarti di finale della competizione, arrendendosi soltanto di misura alla rappresentativa della Polonia. Il risultato ottenuto rappresenta un motivo di soddisfazione sia per l’atleta che per l’intera amministrazione di Pubblica Sicurezza.

Orgoglio per la Polizia di Stato

Il Questore della Provincia di Padova ha sottolineato come il successo di Argenziano sia motivo di orgoglio per la Polizia di Stato. Il risultato raggiunto testimonia che valori come l’impegno, la dedizione e lo spirito di squadra, propri dell’attività istituzionale, trovano piena espressione anche nell’ambito sportivo. La vicenda di Argenziano diventa così esempio positivo per tutti i colleghi e per la cittadinanza, dimostrando come la passione per lo sport possa andare di pari passo con il servizio alla collettività.

Polizia