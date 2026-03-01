Chi è Paola Pugliese moglie di Sal Da Vinci che ha ispirato "Per sempre sì" per Sanremo: "Non avevamo soldi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paola Pugliese è la moglie di Sal da Vinci, la musa ispiratrice della canzone che ha portato il cantante a vincere il Festival di Sanremo 2026. Il titolo del brano è “Per sempre sì” e la loro storia è molto lunga, dura da oltre quarant’anni. Si sono messi insieme quando avevano 15 e 16 anni; lei è stata la sua prima fidanzata. Intervistata, Paola ha raccontato una vita fatta di alti e bassi, ma trascorsa sempre insieme.

Chi è Paola Pugliese

Paola Pugliese, 58 anni, è la musa ispiratrice del testo della canzone “Per sempre sì” che ha vinto il Festival di Sanremo 2026. È la moglie di Sal da Vinci, ma non solo.

Dopo la vittoria è stata raggiunta dai giornalisti ai quali ha raccontato la loro storia. Ha spiegato di aver fatto la figurante in televisione, ma anche l’estetista. Ha raccontato inoltre che ci sono stati continui alti e bassi nella loro vita, non tanto nella coppia, quanto nelle difficoltà lavorative ed economiche.

Pugliese descrive il marito come un “vecchio bambino”, che ha sempre voluto bruciare le tappe. Si sono sposati presto e hanno avuto due figli.

Ha ispirato “Per sempre sì”

La canzone che ha vinto Sanremo 2026, “Per sempre sì”, racconta una storia d’amore: la loro. Sal da Vinci e Paola Pugliese stanno insieme da oltre quarant’anni. Si sono fidanzati quando erano giovanissimi: 15 anni lui e 16 anni lei.

Hanno passato la vita insieme, si sono sposati a 21 anni nella chiesa di Piedigrotta a Mergellina e hanno avuto due figli. Ha raccontato che Sal è sempre stato un padre amorevole e che la loro vita si basa proprio sull’amore e sul rispetto reciproco.

La canzone “Per sempre sì” sta spopolando. È diventata virale, moltissimi la riprendono, la ballano e la cantano. Sembra che l’Italia sia impazzita per questo brano, dice Paola Pugliese. Si tratta di un pezzo che parla del loro legame e della promessa che si sono fatti oltre trent’anni fa, ma che vale per ogni impegno del cuore. Pugliese spiega che il testo parla di una promessa di matrimonio, ma anche di un patto d’amore “di tutti i tipi, di qualsiasi genere: è un inno all’amore”.

Le difficoltà insieme

La coppia ha affrontato molte difficoltà nel corso della vita. Tanti momenti felici, ma anche periodi complicati. Paola racconta che in cinquant’anni di carriera ci sono stati momenti fortunatissimi, come il tormentone “Rossetto e caffè”, ma anche fasi buie negli anni ’80 e ’90.

Paola ricorda che volevano farcela da soli ma, a un certo punto, ha detto al marito che avendo due figli dovevano pensare a loro. Hanno così accettato la proposta del maestro Roberto De Simone e quella di Mario Ragni, che è stato per Sal come “un secondo papà”.

Un altro momento di crisi è arrivato con l’esplosione del rap e della trap in Italia. Sal da Vinci non sapeva che direzione dare alla propria musica, ma è stata Paola a dargli la forza: “Amore, tu hai il teatro, è la tua casa”. Momenti bui, vissuti però sempre l’uno accanto all’altra.