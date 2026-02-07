Chi è Paolo Petrecca, gaffe in diretta alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi al posto di Auro Bulbarelli

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Se la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 ha entusiasmato e affascinato, non si può dire lo stesso per la telecronaca della Rai. La conduzione di Paolo Petrecca, direttore di RaiSport che all’ultimo ha sostituito Auro Bulbarelli, è stata caratterizzata da gaffe, scambi di persona e atleti non riconosciuti.

Cerimonia d’apertura delle Olimpiadi, caos in telecronaca

Pronti-via e già la telecronaca della Rai ha fatto sobbalzare qualcuno: “Buonasera dallo stadio Olimpico“, ha detto subito Paolo Petrecca aprendo la diretta della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Immediata la correzione: “Buonasera dallo stadio di San Siro“. Ma la prima frase pronunciata dal conduttore ha iniziato a fare subito il giro dei social, essendo l’Olimpico lo stadio di Roma e non di Milano.

Volendo spezzare una lancia in favore di Petrecca, serve ricordare che in occasione dei Giochi olimpici, l’iconico San Siro assume, a tempo determinato, la denominazione di “Milano San Siro Olympic Stadium”. In ogni caso non la migliore partenza possibile.

Tutte le gaffe di Paolo Petrecca in telecronaca

Nel corso della serata, in cui il direttore di RaiSport era affiancato dallo scrittore Fabio Genovesi e dalla campionessa Stefania Belmondo, di errori e distrazioni ne sono arrivati di ben più evidenti.

L’attrice Matilda De Angelis (tra l’altro chiamata dal conduttore Matilde), ad esempio, è stata scambiata da Petrecca per la cantante Mariah Carey.

E quando l’inquadratura si è spostata sul presidente della Repubblica Sergio Mattarella in tribuna, Petrecca ha detto che al suo fianco c’era la figlia Laura, che in effetti accompagna sempre il Capo dello Stato nelle occasioni ufficiali e aveva anche inaugurato Casa Italia con il taglio del nastro. Peccato che di fianco a Mattarella ci fosse in realtà la presidente del Cio Kirsty Coventry.

Poi all’interno dello stadio, le campionesse di pallavolo (campionesse olimpiche e campionesse del mondo in carica) Anna Danesi, Paola Egonu e Carlotta Cambi hanno portato la fiamma olimpica passandola poi ai colleghi Simone Anzani, Simone Giannelli e Luca Porro (anche loro campioni del mondo). Dei sei pallavolisti, però, Petrecca ha riconosciuto e nominato solo la Egonu.

Ha fatto discutere anche il fatto di non aver nominato Ghali durante la sua esibizione, così come il commento “se Puccini si fosse chiamato Bianchini avremmo avuto Rossini, Bianchini e Verdi a rappresentare i colori della nostra bandiera”.

Chi è Paolo Petrecca

Ma chi è Paolo Petrecca, autore della cronaca così contestata e poco, o nulla, apprezzata? Nato a Roma nel 1964, è entrato in Rai nel 2001 come redattore al Tg2.

Nel 2007 è passato ai RaiNews24, dove è diventato caposervizio, caporedattore e poi vicedirettore nel 2019.

Nel 2021 è stato nominato direttore delle testate RaiNews24, Televideo e Rainews.it. Dal marzo 2025 è direttore della direzione Sport e della testata RaiSport.

Il caso Bulbarelli e la sostituzione

A condurre la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi a San Siro, Petrecca è arrivato in extremis. La conduzione era stata in origine affidata ad Auro Bulbarelli, vice direttore di RaiSport.

Alla conferenza stampa di presentazione del palinsesto olimpico, però, Bulbarelli aveva annunciato una “clamorosa sorpresa del Capo dello Stato”, facendo infuriare la Fondazione Milano Cortina e soprattutto la Rai.

La notizia doveva rimanere segreta e così Bulbarelli ha “pagato” l’indiscrezione con l’esclusione dalla telecronaca che avrebbe dovuto condurre e che, alla fine, è passata a Petrecca, come da lui stesso deciso.

Lo spoiler su Mattarella e Valentino Rossi

Bulbarelli insomma ha pagato l’annuncio di una sorpresa “paragonabile a quanto avvenuto a Olimpiadi di Londra 2012 con la Elisabetta II e James Bond“.

La sorpresa c’è effettivamente stata, con Sergio Mattarella arrivato allo stadio su un tram guidato da Valentino Rossi.

Il video con protagonisti il Capo dello Stato e l’ex pilota era stato registrato il 2 febbraio e poi proiettato alle 20 sul maxi schermo dello Stadio San Siro di Milano.