Chi è Pasquale Morgese ex socio di Chiara Ferragni, "lei pensava solo a far soldi": la critica all'influencer

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Pasquale Morgese, ex socio di Chiara Ferragni, ha parlato per la prima volta pubblicamente dei rapporti con l’influencer cremonese. I due hanno lavorato fianco a fianco per lungo tempo, poi qualcosa si è rotto, prima ancora che scoppiasse il famigerato “Balocco gate”. Il manager, intervistato a Farwest, trasmissione di Rai Tre condotta da Salvo Sottile, ha riservato parole dure all’imprenditrice, arrivando ad affermare che “pensava solo a fare soldi”.

Pasquale Morgese contro Chiara Ferragni: “Il valore era l’incasso, Punto”

Fino allo scorso anno, Morgese deteneva il 27,5% delle quote di Fenice Srl, la holding di Ferragni. Il manager ha quindi vissuto lo tsunami scatenato dal “Balocco gate”.

A Farwest, Morgese ha raccontato che, all’inizio del successo dell’influencer, era “orgoglioso come un padre che vede crescere un figlio”. Il primo scossone nell’azienda ci fu nel 2018, quando se ne andò Riccardo Pozzoli, co-fondatore dei progetti della Ferragni nonché suo ex fidanzato.

ANSA Chiara Ferragni

A quel punto, Ferragni avrebbe chiesto a Morgese di rilevare le quote di Pozzoli. Il manager accettò. Poi il fatto che avrebbe incrinato i rapporti.

L’imprenditrice, ha ricostruito Farwest, avrebbe domandato al manager di cederle gratis le quote. Morgese disse di no, chiedendo almeno l’importo versato in precedenza. “Lei si mette a piangere – ha dichiarato l’imprenditore – Dice che pensava gliele avrei regalate”. Da quel momento, qualcosa tra i due si sarebbe rotto.

Dopo quella vicenda, si sarebbe iniziata a respirare un’aria diversa, più pesante. Almeno questo è ciò che avvertì Morgese che ha detto di aver subito un progressivo isolamento all’interno del cda.

“Schivavo le bombe con l’elmetto in testa”, ha raccontato a Farwest. Poi nell’universo Ferragni arrivò Fabio Maria Damato, definito dalla stessa influencer il suo “braccio destro e sinistro”.

Secondo Morgese, Damato “voleva dimostrare di essere lui il numero uno dopo Chiara” e avrebbe trasformato l’approccio aziendale. Poi il duro affondo sull’ex moglie di Fedez: “Chiara pensava solo a far soldi. Era la nuova missione. L’acquisizione, l’espansione”.

“Il valore – ha aggiunto l’ex socio – non era più il prodotto, l’emozione del cliente o l’identità del marchio. Il valore era l’incasso. Punto. Ogni decisione sembrava girare intorno al profitto immediato, anche a costo – secondo me – di perdere autenticità”.

“Balocco gate”, Morgese: “Risultato di un’arroganza tenuta negli anni”

Poi il terremoto, ossia lo scandalo dei pandoro, per cui la procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e otto mesi per Chiara Ferragni per truffa aggravata. “Cosa ho pensato? Siamo fritti“, ha raccontato sempre Morgese.

Il fatturato è precipitato e per sistemare i conti è stato chiamato Claudio Calabi, manager esperto in ristrutturazioni. “Lavorava per l’azienda, sì, ma sembrava lavorare soprattutto per Chiara”, un altro affondo dell’ex socio. Con Calabi il cda ha approvato un aumento di capitale da 6 milioni, sottoscritto solo da Ferragni.

“Questo è il risultato di un’arroganza tenuta negli anni… Chiara non credo abbia avuto realmente un accrescimento di denaro, ma l’errore fatto secondo me era voler dimostrare di essere buoni a tutti i costi”, ha aggiunto l’ex socio che ora contesta a Ferragni il falso in bilancio e per questo nel 2026 i due si vedranno in tribunale.

“Spero solo di poter ottenere un giusto riconoscimento a quello che è il danno subito e soprattutto all’azzeramento del valore delle quote che noi abbiamo avuto […] Chi cerca denaro subito e facile, prende il denaro subito, ma poi difficilmente può avere un futuro“, ha concluso Morgese.

Chi è Pasquale Morgese

Pasquale Morgese è un imprenditore e manager che è nato e cresciuto a Barletta, in una famiglia con una lunga tradizione nel settore calzaturiero.

Nel 1991, insieme al fratello, ha fondato Mofra Shoes S.r.l., ditta specializzata in scarpe per uomo, donna e bambino. E proprio tale azienda ha poi iniziato una partnership con il brand Chiara Ferragni. Dal 2021, la società Mofra ha presentato collezioni a fiere prestigiose come Pitti Uomo.

Morgese vive nella sua terra d’origine a cui è molto legato e dove torna sempre dopo i viaggi di lavoro. Chi ha avuto a che fare con lui, lo ha descritto come un imprenditore pragmatico e visionario.