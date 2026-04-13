Elezioni Ungheria vinte da Peter Magyar, chi l'avvocato 44enne che ha messo fine all'era di Orban dopo 16 anni

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Peter Magyar, leader del partito Tiszac, ha vinto le elezioni in Ungheria mettendo fine all’era di Viktor Orban dopo 16 anni. Il nuovo primo ministro è un avvocato di 44 anni proveniente da una famiglia di giuristi. Ex fedelissimo e anche amico di Orban, è un credente convinto e dichiarato con un matrimonio finito alle spalle. Ha promesso di rilanciare l’economia, lottare contro la corruzione e prendere le distanze dalla Russia.

Le elezioni in Ungheria

L’uomo che ha vinto le elezioni in Ungheria e battuto Viktor Orban dopo un lungo dominio di 16 anni si chiama dunque Peter Magyar.

Con un record di affluenza che ha sfiorato l’80%, il partito di opposizione Tisza ha sconfitto nettamente Fidesz, il partito del premier uscente.

ANSA

Il sovranista Orban era in carica dal 2010 ed era diventato un simbolo della destra conservatrice, oppositore dell’Ue e leader vicino alla Russia.

Ungheria, chi è Peter Magyar

Peter Magyar, alla guida del partito Tisza ha conquistato una maggioranza ampia.

Avvocato di 44 anni, Magyar, nato a Budapest nel 1981, viene da una famiglia di giuristi: la madre è stata giudice dell’Alta Corte e il nonno era una figura di rilievo all’interno dello Stato.

Ex membro del partito di Orban, il Fidesz, Magyar (credente convinto e dichiarato) è anche un ex fedelissimo ed ex amico dell’ormai ex premier.

Il matrimonio, poi finito, con Judit Varga

Nel 2016 ha sposato la compagna di partito Judit Varga, futura ministra della Giustizia, con cui ha condiviso anche un periodo di lavoro a Bruxelles.

Il suo matrimonio è poi finito nel 2023: l’anno dopo l’Ungheria è travolta dallo scandalo della grazia a un pedofilo, che travolge il sistema e anche la carriera dell’ex moglie.

L’ascesa politica di Magyar

In Ungheria ha ricoperto ruoli tecnici, come incarichi in aziende pubbliche.

Da Magyar partono accuse di corruzione e abusi verso il partito di Orban e decide di fondarne uno suo, di partito, il Tiszac appunto.

Solo pochi mesi dopo sfiora il 30% di consensi alle elezioni europee, finendo al centro della scena politica ungherese.

Come Magyar è arrivato al trionfo

A spingere Magyar e la sua campagna da allora si formano gruppi di decine di migliaia di volontari, le cosiddette “isole Tisza”.

Il suo obiettivo è un elettorato urbano e progressista, nel tentativo di restare patriottico ma anche di aprire all’Europa.

La critica che gli muovono gli avversari è di essere un “servo di Briuxelles” e uno che “vuole mandare gli ungheresi a morire in Ucraina”.

Sulla questione migranti ha promesso di abolire il programma nazionale per i lavoratori ospiti (linea più dura rispetto a Orban).

In generale ha l’obiettivo di riavvicinarsi all’Europa (allontanandosi nel contempo dalle posizioni filorusse), anche per sbloccare i fondi, e ripristinare lo stato di diritto.