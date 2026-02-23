Chi è Peter Mandelson arrestato per il caso Epstein, dopo l'ex principe Andrea in manette anche l'ex Lord

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

L’ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson, è stato arrestato in seguito a rivelazioni sui suoi legami con Jeffrey Epstein. L’accusa per lui è di “cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica” e per questo è stato portato in polizia a Londra. Già lo scorso settembre era stato rimosso dall’incarico proprio per la sua profonda amicizia con Epstein. Per ora non ci sono prove di colpevolezza.

Ex ambasciatore britannico negli Stati Uniti, Peter Mandelson è stato arrestato con l’accusa di “cattiva condotta nell’esercizio della sua funzione pubblica”. Su di lui pesa l’ombra di Jeffrey Epstein. Già a settembre i legami con l’imprenditore, accusato e condannato per reati sessuali, lo avevano portato alle dimissioni.

All’inizio di febbraio la polizia ha avviato un’ulteriore indagine, questa volta di natura penale, dopo che il governo ha reso note le comunicazioni tra l’ex ambasciatore ed Epstein.

Il 72enne è stato raggiunto nella propria abitazione e portato alla centrale di polizia di Londra, dove risponderà alle domande degli inquirenti. La polizia ci tiene però a sottolineare che l’arresto, al momento, non significa colpevolezza per alcun crimine, ma si parla di sospetto per via del legame tra i due.

I rapporti tra Epstein e Mandelson

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti a fine gennaio ha pubblicato un’enorme mole di documenti in merito al caso Epstein. Molti di questi sono scambi di email proprio tra personaggi rilevanti, politici e non solo, e il condannato Epstein.

Non manca la figura di Mandelson. Le email hanno permesso di scoprire un rapporto molto stretto tra i due, molto più di quanto fosse noto pubblicamente. Sappiamo infatti che l’ex ambasciatore britannico aveva condiviso informazioni con il finanziere quando era ministro del governo Brown nel 2009.

Prima di dimettersi, Mandelson aveva parlato alla Camera alta del Parlamento e aveva dichiarato di essere “profondamente rammaricato” per il suo legame con Epstein, ma non aveva risposto nel merito di quanto rivelato nelle email, proprio come l’ex principe Andrea.

Chi è Peter Mandelson

Mandelson, così come ricostruiscono i quotidiani britannici, ha avuto una carriera politica turbolenta durata decenni. Ha raggiunto la notorietà alla fine degli anni ’90 come uno degli artefici del progetto New Labour dell’ex primo ministro britannico Tony Blair.

Si dimise due volte dal governo: nel 1998 per non aver rivelato un mutuo per la casa che aveva contratto con un collega, e la seconda volta nel 2001 dopo essere stato accusato di aver tentato di influenzare una richiesta di passaporto.

Anche con questo passato alle spalle, era stato riconfermato nel governo Brown dal 2008 al 2010 e tornò a ricoprire un’ulteriore carica politica quando proprio Starmer lo nominò ambasciatore negli Stati Uniti alla fine del 2024.