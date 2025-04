Chi è Pino Grazioli e perché è nel mirino di Striscia la Notizia: Francesco Emilio Borrelli prende le distanze

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Striscia la notizia ha dedicato un’inchiesta a Pino Grazioli, giornalista vicino al politico Francesco Emilio Borrelli e accusato di intimidazioni sui social, oltre che di "spedizioni punitive" sotto casa di chi lo critica. Mentre il giornalista ha risposto "piccato" su Instagram, il deputato ha preso immediatamente le distanze.

"Striscia la Notizia" indaga su Pino Grazioli

Nel corso di un servizio andato in onda a "Striscia la notizia", l’inviato Luca Abete ha acceso i riflettori su Pino Grazioli, giornalista a cui è stato imputato di adottare un atteggiamento, secondo l’inchiesta del programma, dai toni minacciosi rivolti a chi esprime opinioni diverse dalle sue.

Nel servizio Abete ha inoltre denunciato che Grazioli avrebbe persino organizzato vere e proprie "spedizioni punitive" sotto casa di persone con cui era in disaccordo.

Il precedente con "Striscia"

La questione è arricchita anche da un precedente. Durante un vecchio servizio del tg satirico, dedicato alla pratica del doppio listino scoperta in un negozio di elettronica a Napoli (dove, pagando in contanti, si poteva ottenere un forte sconto eludendo il fisco) Grazioli, invece di solidarizzare con l’inviato aggredito durante le riprese, avrebbe preso le difese del commerciante coinvolto.

Nonostante l’inviato fosse stato malamente cacciato e addirittura rinchiuso nel negozio, Grazioli si è schierato contro "Striscia la Notizia". Abete ha tentato un confronto diretto sul tema con Grazioli, ma è stato bloccato dall’avvocato del giornalista.

La reazione di Francesco Emilio Borrelli

Abete ha inoltre sollecitato il deputato Francesco Emilio Borrelli, noto per aver collaborato con Pino Grazioli. "Abbiamo fatto delle battaglie insieme che rivendico tutte, ma Pino ha la sua attività da giornalista, non sta sempre con me" ha ammesso Borrelli.

"Non mi vedrai mai fare cose di quel tipo. Sono contrario, non si va sotto casa delle persone, non esistono le spedizioni punitive" ha aggiunto il deputato. "Dirò a Pino che non può continuare ad avere questi toni se vuole continuare a fare delle battaglie con me".

La replica di Pino Grazioli sui social

Pino Grazioli ha risposto all’iniziativa di "Striscia la Notizia" attraverso il proprio profilo social su Instagram. "Hai montato e fatto vedere immagini di anni fa, quando non ero neanche giornalista" ha controbattuto Grazioli. "Non hai montato il perché di quelle reazioni, certo ingiustificate, non lo nego".

"I video erano risposte a dei delinquenti che volevano picchiare Pino Grazioli e la sua famiglia" ha chiarito il giornalista "come poi è successo, e ci sono le denunce che parlano".

"Hai fatto una brutta figura anche per un programma che una volta era importante, oggi solo un programma seguito, fatto di trash, calunnie e video montati ad hoc per distruggere l’immagine di una persona".