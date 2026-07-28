Chi è Raffaella Griggi, la nuova conduttrice di Chi l'ha Visto scelta dalla Rai dopo Federica Sciarelli

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

La Rai ha deciso di puntare sulla giornalista Raffaella Griggi per la conduzione di Chi l’ha visto? dopo l’uscita della storica padrona di casa, Federica Sciarelli. La nuova stagione ripartirà il 23 settembre 2026, con la promozione dell’inviata genovese – avvistata a Roma nei giorni scorsi – in grado di scalzare non solo le opzioni esterne (da Pino Rinaldi a Massimo Giletti), ma anche gli altri tre inviati e colleghi ritenuti papabili: Veronica Briganti, Francesco Paolo Del Re e Chiara Cazzaniga.

La scelta interna tra i 4 inviati di Chi l’ha visto?

Il direttore dell’Approfondimento Rai, Paolo Corsini, aveva deciso di scegliere il sostituto di Federica Sciarelli da una shortlist di 4 nomi, tutti interni alla redazione del programma:

Veronica Briganti

Francesco Paolo Del Re

Chiara Cazzaniga

Raffaella Griggi

La prescelta, alla fine, è stata proprio Griggi, secondo Today “avvistata” a Roma nei giorni scorsi, probabilmente per limare gli ultimi dettagli prima di definire l’accordo coi vertici di Viale Mazzini.

Spazio per Briganti, Del Re e Cazzaniga

Secondo Adnkronos, nella nuova stagione ci saranno spazi di conduzione in studio anche per gli altri 3 inviati storici.

La redazione inoltre è stata rafforzata con nuovi innesti di grande esperienza tra gli autori e gli inviati.

Chi è Raffaella Griggi

Raffaella Griggi è nata il 20 maggio 1973, a Genova.

Un passato da pallavolista (fino alla Serie B), appassionata di sci e tifosissima della Sampdoria, ha iniziato il percorso professionale scrivendo di sport e cronaca, lavorando per anni nell’edizione ligure di Repubblica.

Giornalista professionista dal 2020, ha collaborato con diverse tv private come Primocanale e Telenord.

Nel 2001 ha seguito il G8 di Genova, diventando poi inviata di Uno Mattina. Ha anche collaborato per le emittenti concorrenti (SkyTg24, TgLa7 e Mediaset), prima di tornare in Rai prima a La Vita in Diretta e poi a Chi l’ha visto?.

Specializzata in cronaca nera e giudiziaria, tra i casi più importanti che ha seguito c’è quello relativo a Massimo Bossetti, più recentemente invece il femminicidio di Giulia Cecchettin e la scomparsa di Tatiana Tramacere.