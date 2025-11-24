Chi è Riccardo Szumski candidato e sorpresa alle elezioni in Veneto vicino ai no vax che ruba voti alla destra

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Riccardo Szumski, candidato di “Resistere Veneto”, è la possibile sorpresa delle elezioni regionali dopo una lunga campagna sul territorio. Con gli exit poll che lo hanno dato vicino al 7%, l’ex leghista e “free vax” si è proposto come alternativa ai partiti tradizionali, forte di un programma basato su sanità locale, autonomia regionale e libertà fondamentali.

Elezioni in Veneto, il possibile exploit

Gli exit poll sulle elezioni regionali hanno regalato la prima sorpresa: il candidato di “Resistere Veneto”, Riccardo Szumski, sembra destinato a percentuali inattese.

I sondaggi infatti lo danno vicino al 7%, un risultato che molti non avevano tenuto in considerazione. Se il dato fosse confermato dallo spoglio, il candidato “outsider” potrebbe conquistare ben due seggi in Consiglio regionale. Il primo sarebbe ovviamente suo, mentre per il secondo la partita resta aperta.

ANSA

Riccardo Szumski

Chi è Riccardo Szumski

Medico ed ex militante leghista, per sua stessa ammissione si colloca politicamente in posizione distante sia della maggioranza uscente che delle più recenti forze di opposizione.

Già sindaco di Santa Lucia di Piave, Szumski è conosciuto per le sue iniziative “venetiste”, dall’uso del dialetto negli atti comunali al costante contrasto verso le celebrazioni civili nazionali.

A renderlo noto a livello regionale è stata però soprattutto la sua opposizione ai protocolli sanitari imposti dal governo durante il lockdown, in nome della libertà di scelta e delle cure immediate.

Definendosi “free vax”, ha assunto una posizione che gli è costata la radiazione dall’Ordine dei Medici, provvedimento contro cui ha presentato ricorso. La sanzione, infatti, risulta sospesa fino al giudizio del Consiglio di disciplina nazionale.

Nel 2022 ha dato vita all’associazione “Resistere con Szumski”, da cui è poi maturata la candidatura a presidente della Regione. Nel suo programma compaiono una sanità pubblica vicina ai cittadini, una maggiore autonomia amministrativa per il Veneto, la difesa delle libertà individuali e la tutela dei diritti essenziali.

Il commento

Riccardo Szumski ha letto il possibile exploit come risultato di una campagna elettorale faticosa e lunga, condotta con pochi o nessun mezzo lungo tutto il Veneto per molto tempo.

“Con tutti i chilometri che ho fatto in questi due anni e mezzo di lavoro sul territorio, senza avere a disposizione mezzi e risorse, posso dire che, se il risultato si conferma questo, abbiamo intercettato il volere dei veneti” ha commentato il politico 73enne.