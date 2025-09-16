Chi è Rino Casella professore aggredito all'università di Pisa dai pro Pal con l'accusa di essere "sionista"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il professor Rino Casella, docente di diritto comparato all’Università di Pisa, ha denunciato l’aggressione subita da attivisti pro Pal durante la sua lezione, rigettando l’accusa di “sionismo”. Docente del Dipartimento di Scienze Politiche, ha spiegato di aver subito calci e pugni mentre ha agito in difesa di uno studente durante le fasi più concitate della protesta.

La versione del prof

Mentre si svolgeva la sua lezione, il professore di diritto pubblico comparato dell’Università di Pisa, Rino Casella, ha dovuto fronteggiare la protesta di alcuni studenti pro Pal e le accuse di “sionismo”.

“Mi accusano di essere un sionista solo perché non sono pro Pal e perché, insieme a un’altra collega, sono l’unico a essersi opposto alle scelte dell’Ateneo di non restare neutrale in questa vicenda” ha raccontato il professore all’Ansa.

Un momento della protesta pro Pal all’Università di Pisa

In seguito all’episodio, Casella ha dovuto ricevere cure mediche e ha sporto denuncia. “Non mi è stato solo impedito di fare lezione, ma sono stato anche aggredito fisicamente” ha precisato. “Soprattutto perché mi sono preso calci e pugni quando ho cercato di fare da scudo a uno studente picchiato solo per avere tentato di strappare di mano ai manifestanti una bandiera palestinese”.

Chi è Rino Casella

Rino Casella, nato a Pisa nel 1963, insegna oggi al Dipartimento di Scienze Politiche ed è professore associato dal 2017. Laureato in Scienze politiche con lode nel 1988, ha proseguito la formazione alla Scuola Superiore Sant’Anna, dove ha conseguito il perfezionamento in diritto costituzionale comparato.

La sua carriera accademica lo ha visto per oltre vent’anni ricercatore nello stesso ateneo e docente in numerosi corsi, dal diritto pubblico comparato al diritto anglo-americano, fino agli insegnamenti di sistemi costituzionali e istituzioni politiche.

Ha inoltre tenuto lezioni presso l’Università di Firenze e l’Accademia Navale di Livorno, portando avanti al contempo un’intensa attività di ricerca, focalizzata soprattutto su Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Canada.

L’incursione pro Pal all’Università di Pisa

La lezione di martedì 16 settembre di Rino Casella era stata interrotta da attivisti pro Palestina, che salendo in piedi sulle cattedre, con megafono e bandiere, avevano scandito slogan contro Israele.

Quando il docente aveva intimato loro di andarsene, la confusione aveva preso il sopravvento ed era stato aggredito. Casella ha riportato escoriazioni e un edema al volto, con una prognosi di sette giorni. Gli studenti hanno giustificato il blitz sostenendo che il professore non fosse disposto ad affrontare il tema delle violenze a Gaza.

Il rettore Riccardo Zucchi ha condannato l’accaduto e ha precisato che l’ateneo ha già interrotto i rapporti con due università israeliane. Anche i ministri Bernini e Salvini hanno espresso solidarietà a Casella, condannando la violenza nelle università.