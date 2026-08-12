Chi è Roberto Repole, il cardinale che con la Sacra Sindone digitale ha conquistato Leone: poker di incarichi

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Il cardinale Roberto Repole, arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, ha ricevuto un nuovo importante incarico in Curia: Papa Leone XIV lo ha designato tra i nuovi membri del Consiglio dell’Economia. Sono quattro i ministeri a Roma di Repole: tre in Vaticano (Dottrina della Fede, Cause dei Santi, Affari economici) e uno alla Cei (Consiglio permanente Cei).

La nomina di Roberto Repole al Consiglio dell’Economia

Nella giornata di martedì 11 agosto la Sala stampa Vaticana ha annunciato ufficialmente le nuove nomine decise da Papa Leone XIV per il Consiglio dell’Economia, che è stato istituito da Papa Francesco il 24 febbraio 2014 e ha il compito di sorvegliare la gestione economica e vigilare sulle strutture e le attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia e delle istituzioni collegate alla Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Tra i nuovi membri ci sono quattro laici e quattro cardinali: uno di questi è proprio il cardinale Roberto Repole.

ANSA

Chi è il cardinale Roberto Repole

Roberto Repole è nato il 29 gennaio 1967 nel quartiere Givoletto di Torino. È stato ordinato sacerdote il 13 giugno 1992 dal Cardinale Giovanni Saldarini.

Repole è stato nominato arcivescovo di Torino e vescovo di Susa da Papa Francesco nel febbraio 2022. È stato il primo torinese nominato arcivescovo dal 1897.

I ministeri a Roma del cardinale Roberto Repole sono quattro: tre in Vaticano (Dottrina della Fede, Cause dei Santi, Affari economici) e uno alla Cei (Consiglio permanente Cei).

Il cardinale Roberto Repole e la Sacra Sindone digitale

In occasione del suo primo viaggio internazionale in Turchia e Libano, come riportato da La Stampa, Prevost aveva confidato il suo desiderio di visitare Torino e rendere omaggio alla Sacra Sindone.

Leone XIV è stato poi il primo a entrare in “Avvolti”, l’iniziativa realizzata dall’arcidiocesi di Torino per il Giubileo per consentire un’esperienza di lettura digitale dell’immagine sindonica, accessibile tramite Internet in ogni parte del mondo.

A presentarla al Pontefice era stato proprio il cardinale Roberto Repole, che al Papa aveva spiegato: “Pur nel rigore scientifico di testi e immagini si è cercato di realizzare un prodotto accessibile a tutti, più che un’iniziativa destinata agli specialisti”.

L’esperienza è stata particolarmente apprezzata da Robert Francis Prevost.