Chi è Roberto Zaltieri, l'imprenditore che fattura milioni comprando pacchi Amazon a 3 euro al chilo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Roberto Zaltieri ha fondato la Stock Italwear’s, società che compra pacchi di merce scartata, per qualsiasi ragione, da altre aziende, per poi rivenderla. Acquista e cede al chilo, senza aprire mai i pacchi che gli arrivano, e fattura milioni ogni anno. Tra i suoi clienti più importanti c’è Amazon, ma anche marchi di moda e di elettronica.

Come funziona la Stock Italwear’s di Zaltieri

Il Corriere della Sera ha raccontato la storia della Stock Italwear’s di Roberto Zaltieri, azienda di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, che fa affari comprando e rivendendo pacchi di merce sigillati.

Zaltieri acquista da numerose aziende, tra cui Amazon, che per qualsiasi ragione hanno merce di cui vogliono liberarsi. Il prezzo è in media di 3 euro al pacco per l’acquisto, 4 alla vendita.

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In un anno l’azienda fattura quasi 10 milioni di euro. Con la sola Amazon ha un contratto che la obbliga a ritirare 200 tonnellate di confezioni sigillate in 12 mesi.

Le aziende con cui lavora Zaltieri

Tra i “fornitori” di Zaltieri non c’è però solo Amazon. Molte le aziende del mondo della moda con cui collabora, come Trussardi, Zara, Asics, Didora, Ellesse.

Diversi anche i supermercati, come Penny Market, Carrefour, Coop o la catena olandese di discount Action, ma nell’intervista rilasciata a Corriere, Zaltieri specifica: “Tratto qualsiasi merce, tranne gli alimentari”.

Moltissime anche le aziende che producono calze, d Pompea a Twinset, che collaborano con lui: “Vengo da quel settore. Il padre di mia moglie aveva un ingrosso di intimo” spiega.

Da dove viene e a chi va la merce

Il motivo per cui le aziende vendono a Zaltieri questa merce lo spiega lo stesso imprenditore: “Eccedenze di magazzino, merce invenduta, resi, articoli obsoleti, mancati recapiti, consegne rifiutate”.

“Prenda Amazon. Pare che la più grande Internet company del mondo consegni 8-10 miliardi di pacchi l’anno, calcoli restituzioni fra il 5 e il 15 per cento: come minimo fanno 400 milioni di imballi” ha continuato Zaltieri.

Per quanto riguarda i clienti: “A grossisti, outlet e ambulanti che non sanno che cosa stanno comprando. Mi accontento di 4 euro al chilo”.