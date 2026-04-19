Chi è Rumen Radev, favorito alle elezioni in Bulgaria temuto dall’Ue: il passato da Top Gun e la lite con Kiev

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In Bulgaria si vota per eleggere un nuovo Presidente e il favorito è proprio il Presidente uscente, Rumen Radev, che ha volontariamente dismesso il proprio mandato e indetto nuove elezioni. Ex pilota dell’Aeronautica, Radev promette una lotta alla corruzione, ma le sue posizioni filorusse e antieuropeiste preoccupano gli stati dell’Ue.

Rumen Radev, dall’esercito alla politica

Rumen Radev è, prima di tutto, un militare. A neppure vent’anni si arruola nell’Aeronautica Militare bulgara, scalando i vertici dell’organizzazione.

Miglior laureato del proprio corso all’Università dell’aeronautica, prosegue la carriera da pilota di caccia mentre implementa i propri studi con un master in strategie militari negli Stati Uniti.

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Nel 2014 viene nominato Comandante dell’Aeronautica militare bulgara, carica che manterrà fino all’ingresso in politica nel 2016.

Si candida alla presidenza nel 2016, appoggiato dal Partito Socialista Bulgaro, e vince con quasi il 60% delle preferenze. Il 66% dei voti li raggiunge nel 2021, quando si ricandida per un secondo mandato.

Il 19 gennaio 2026, col fine di aggirare il limite costituzionale dei due mandati consecutivi, rassegna le proprie dimissioni e si prepara alle successive elezioni parlamentari della primavera dello stesso anno.

Lo scontro con Zelensky e il sì al petrolio russo

Particolarmente controversa è la posizione di Radev sulla guerra in Ucraina. Pur condannano ufficialmente l’invasione russa, il presidente bulgaro ha negato gli aiuti militari a Kiev.

Nel 2023 fu protagonista di uno scontro in diretta televisiva con Volodymyr Zelensky, cui ribadì che il supporto militare avrebbe solo prolungato il conflitto. “E se una tragedia simile accadesse qui e tu fossi al mio posto, diresti ‘Putin, prenditi i territori bulgari?” rispose il leader ucraino.

A differenza degli alleati europei, in linea con quanto in precedenza fatto dall’ex presidente ungherese Orbán, Radev ha riaperto all’import di petrolio russo. “L’economia viene prima dell’ideologia” ha detto.

Rumen Radev fa paura all’Ue

Rumen Radev ha espresso dubbi sulla “ideologia liberale”, auspicando un “sobrio ritorno alla realtà dei due sessi” e dichiarandosi contrario al Green Deal.

“Vuole seguire il modello Orbán e diventare un cavallo di Troia dentro l’Ue bloccandone l’integrazione?” si è chiesto il rivale centrista Assen Vassilev.

L’ex top gun ha promesso una dura battaglia allo “stato-mafia” e di “abbattere l’oligarchia”. Il suo partito Progressive Bulgaria, fondato ad appena un mese dalle elezioni, è favorito nei sondaggi.

Ma, con la prospettiva di non riuscire a ottenere la maggioranza, ci si chiede con chi potrà allearsi. Non con gli storici rivali Borisov e Peevski, simbolo della vecchia Bulgaria corrotta contro cui combatte. Ma neppure con i liberali europeisti, lontanissimi nelle loro posizioni filo ucraine.