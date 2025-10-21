Chi è Sanae Takaichi prima premier donna del Giappone col passato da musicista heavy metal

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sanae Takaichi è la prima premier donna del Giappone, eletta con ampia maggioranza come leader del Ldp. Conservatrice e ammiratrice di Thatcher, affronta un Paese segnato da crisi economica, tensioni diplomatiche e divisioni interne. Ex batterista heavy metal, davanti a sé ha la sfida di un governo tutto da costruire.

Chi è Sanae Takaichi

Il parlamento del Giappone l’ha eletta con una solida maggioranza: 237 voti alla Camera bassa e 125 alla Camera alta, a conferma del sostegno ottenuto come leader del Partito Liberal Democratico (LDP).

Sanae Takaichi, 64enne, politica di orientamento conservatore e grande ammiratrice dell’ex premier britannica Margaret Thatcher, arriva in una fase complessa per la quarta economia mondiale, segnata dall’aumento dei prezzi e da un diffuso malcontento sociale.

Il nuovo governo dovrà affrontare una situazione interna instabile e la sfiducia di un elettorato deluso da anni di scandali e frequenti cambi di leadership. Takaichi, prima premier donna del Sol Levante, è infatti la quarta politica a ricoprire il ruolo in un lasso di tempo di soli 5 anni.

La “signora di ferro” giapponese

Alleata storica del compianto Shinzo Abe, Takaichi ha ricoperto numerose cariche ministeriali prima di salire ai vertici del governo. Le sue posizioni, spesso tradizionaliste, le hanno conferito il soprannome di “Iron Lady” giapponese.

Tra le sue idee più discusse figurano l’opposizione al matrimonio tra persone dello stesso sesso e la contrarietà alla proposta che consentirebbe alle spose di mantenere il proprio cognome da nubile.

Durante la campagna elettorale, Takaichi ha cercato di bilanciare queste posizioni con misure di supporto concreto alle donne, promettendo un potenziamento dei servizi sanitari femminili e maggiore tutela per chi lavora nel settore dell’assistenza domestica.

Tuttavia, parte dell’opinione pubblica femminile, in particolare tra le giovani generazioni, guarda con scetticismo al suo programma, giudicato ancora troppo vicino ai valori patriarcali tradizionali.

Le sfide con Cina e Corea

Sul fronte estero, Takaichi eredita un contesto diplomatico complesso. I rapporti con la Corea del Sud, recentemente in fase di distensione, rischiano di peggiorare a causa della sua linea politica nazionalista. Allo stesso modo, le relazioni con la Cina restano tese.

Pechino, attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri Guo Jiakun, ha chiesto a Tokyo di rispettare gli impegni storici e le posizioni su Taiwan, ricordando le ferite ancora aperte dell’occupazione giapponese nel secolo scorso.

L’alleanza con gli Stati Uniti rappresenta il nodo più strategico della politica estera giapponese. La nuova premier incontrerà presto il presidente Donald Trump per discutere questioni legate ai dazi commerciali e agli accordi di difesa.

Alcune dichiarazioni del leader americano, che in passato ha messo in dubbio il trattato di sicurezza bilaterale e chiesto a Tokyo maggiori spese militari, hanno alimentato incertezze sulle future relazioni tra i due Paesi.

Dalla musica alla politica

Sanae Takaichi è nota anche per alcuni aspetti curiosi della sua vita privata. In gioventù è stata una batterista heavy metal, nota per performare con notevole energia. Appassionata di immersioni e automobilismo, possiede una Toyota Supra esposta in un museo di Nara.

La sua famiglia era contraria agli studi universitari per le donne: Takaichi si mantenne quindi da sola, lavorando durante gli anni di formazione.

Nel suo governo, la premier dovrebbe nominare un’altra figura femminile di spicco: Satsuki Katayama, possibile ministra delle Finanze, anche lei legata al movimento politico di Abe. Una scelta che sarebbe letta come un’ulteriore rottura simbolica con la tradizione e l’immagine del suo partito.